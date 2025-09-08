शहर की भागदौड़ से थक गए हैं? तो भारत की इन 5 जगहों पर मिलेंगे सुकून के पल

आजकल लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें घूमने का समय नहीं मिल पाता। और जब घूमने का मन बनता है, तो समझ नहीं आता कि कहाँ जाया जाए और कौन-सी जगह अच्छी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी खास जगहों के बारे में, जहाँ आप सुकून से घूम सकते हैं