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पेट्रोल की टेंशन खत्म! भारत की 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारें, नंबर-1 का नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप

Top 5 best mileage cars India: नई कार खरीदते समय, ज़्यादातर लोग सबसे ज्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंसी (ईंधन की बचत) को प्राथमिकता देते हैं. अच्छी माइलेज वाली कार लंबे समय में ईंधन का खर्च कम करने में मदद करती है, खासकर पेट्रोल और डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए.


By: Anshika thakur | Published: July 27, 2026 4:32:51 PM IST

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मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 27.97 kmpl है. इसमें 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और कुल 116 hp की पावर देता है. इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं.

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टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का माइलेज भी 27.97 kmpl है. इसमें 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो e-CVT गियरबॉक्स के साथ आता है और 116 hp की पावर देता है. यह SUV EV, हाइब्रिड और पेट्रोल मोड में चल सकती है और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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होंडा सिटी e:HEV

होंडा सिटी e:HEV का ARAI-रेटेड माइलेज 27.26 kmpl है. इसमें 1.5-लीटर का एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल हाइब्रिड इंजन है जो e-CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है और कुल 126 hp की पावर देता है. इस सेडान में होंडा सेंसिंग ADAS, LED लाइटिंग और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

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मारुति सुज़ुकी सेलेरियो

मारुति सुजुकी सेलेरियो 26 kmpl का माइलेज देती है. इसमें 1.0 लीटर, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 69 hp की पावर और 91 Nm का टॉर्क देता है. यह मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध है. इस हैचबैक में 7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डुअल एयरबैग्स भी मिलते हैं.

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मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट

मारुति सुजुकी स्विफ्ट का दावा किया गया माइलेज 25.75 kmpl है. इसमें 1.2-लीटर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन है जो 82 hp की पावर और 112 Nm का टॉर्क देता है और यह 5 स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ आती है. इस हैचबैक में 9 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, और छह एयरबैग्स मिलते हैं.

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