पेट्रोल की टेंशन खत्म! भारत की 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारें, नंबर-1 का नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप

मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट

मारुति सुजुकी स्विफ्ट का दावा किया गया माइलेज 25.75 kmpl है. इसमें 1.2-लीटर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन है जो 82 hp की पावर और 112 Nm का टॉर्क देता है और यह 5 स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ आती है. इस हैचबैक में 9 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, और छह एयरबैग्स मिलते हैं.