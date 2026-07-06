हॉरर सीरीज देखने के हैं शौकीन? ओटीटी पर मौजूद हैं ये 5 खौफनाक शो, देखकर कांप जाएगी रूह

Best Horror Web Series: बहुत से लोगों को हॉरर सीरीज देखने का काफी शौक होता है. वे वीकेंड पर या जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे कमरे की लाइट ऑफ करके अपने फोन और एलईडी पर हॉरर सीरीज लगाते हैं और बड़े चाव से देखते हैं. आज हम आपको ऐसी 5 वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको फुल सस्पेंस और थ्रिल के साथ ही डर का माहौल मिलेगा. इनकी कहानियां आपको अंत तक बांधे रहेंगी.