आप भी चाहते हैं पार्टनर के साथ मूवी डेट, तो देखें ये कुछ रोमांटिक hollywood फिल्में

आज कल के टाइम पर मूवी देखना किसको नहीं पसंद चाहे वो हॉलिवुड हो या फिर बॉलीवुड लोगों को मनोरंज के लिए हर मूवीज देख लेते है, तो चलिए इसी के साथ आज कुछ खास हॉलिवुड रोमांटिक मूवीज के बारे में जानते है, जिसे आप वीकेंड पर अपने पटनर्स के साथ देख सकते है। 

By: Komal Kumari Last Updated: August 29, 2025 11:35:14 IST
my fault london romantic drama - Photo Gallery
1/6

माइ फॉल्ट लंदन (My Fault London)

माइ फॉल्ट लंदन एक ब्रिटिश रोमांटिक ड्रामा है,यह मूवी 13 फरवरी 2025 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इसमे एक 18 साल के यांगस्टर पर बेस्ड है । ये मूवी आपको ऐमजान प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी।

Movie My Oxford Year based on Julia Whelan's novel - Photo Gallery
2/6

माइ ऑक्सफोर्ड ईयर (My Oxford Year)

यह मूवी जूलिया व्हेलन की नॉवेल पर बेस्ड है और ये मूवी 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और आप इसे आप अपने दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते है।

The Life List is an American romantic film - Photo Gallery
3/6

द लाइफ लिस्ट (The Life List )

द लाइफ लिस्ट एक अमेरिकन रोमांटिक के साथ साथ कॉमेडी फिल्म हैं, इस फिल्म के मैन लीड अलेक्स रॉस है, यह फिल्म 28 मार्च 2025 को नेटफलिक्स पर आई थी। ये मूवी लगभग 2 घंटे की है ।

Red Notice American Movie - Photo Gallery
4/6

रेड नोटिस (Red Notice )

रेड नोटिस एक अमेरिकन मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई थी और ये नेटफलिक्स की अब तक की सबसे महेंगी फिल्म है। इस मूवी को आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंडस पर देख सकते हो।

Anyone but you - Photo Gallery
5/6

एनीवन व्हाट यू (Anyone but you)

इस मूवी में दो मैन लिड है जिनका नाम बेय और बेन है, दोनों की मुलाकात एक कॉफी शॉप में होती है और अगर आप इस मूवी की आगे की कहानी जानना चाहते है, तो आप इसे रॉटन टोमेटोज या फिर नेटफलिक्स पर देख सकते है।

Disclaimer - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

आप भी चाहते हैं पार्टनर के साथ मूवी डेट, तो देखें ये कुछ रोमांटिक hollywood फिल्में

आप भी चाहते हैं पार्टनर के साथ मूवी डेट, तो देखें ये कुछ रोमांटिक hollywood फिल्में

