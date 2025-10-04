बिहार के विधायकों की संपत्ति में उछाल: अनंत कुमार सिंह सबसे अमीर
बिहार के विधायकों की संपत्ति (Assets of Bihar MLAs) में वृद्धि देखने को मिली है. 2020 विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Election) में 81% विधायक करोड़पति थे, जो 2015 की तुलना में 14% ज्यादा है. अनंत कुमार सिंह (Anant Kumar Singh) सबसे अमीर विधायक (Richest MLA) हैं, जिनकी संपत्ति 68.56 करोड़ है.
अनंत कुमार सिंह हैं सबसे अमीर
मोकामा से बाहुबली छवि वाले अनंत कुमार सिंह सबसे अमीर RJD विधायक के तौर पर जाने जाते हैं. उनकी संपत्ति 68.56 करोड़ रुपये है.
कांग्रेस नेता अजीत शर्मा भी लिस्ट में शामिल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा की संपत्ति 43 करोड़ रुपये है. वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और राज्य के अमीर नेताओं की सूची में लगातार बने हुए हैं.
तीसरे नंबर पर हैं विभा देवी
राजद (RJD) की विधायक विभा देवी की संपत्ति 29 करोड़ रुपये की है. नवादा से चुनकर आईं विभा देवी का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बरकरार है.
समीर कुमार महासेठ का नाम शामिल
मधुबनी से राजद (RJD) विधायक समीर कुमार महासेठ की 24 करोड़ रुपये है. वे राज्य के युवाओं और किसानों के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं.
अशोक कुमार चौधरी का नाम अमीर विधायकों में शामिल
राजद (RJD) जाने-माने विधायक अशोक कुमार चौधरी की संपत्ति 22 करोड़ है. सकरा सीट से विधायक रहते हुए वे भी बिहार के टॉप 5 सबसे अमीर विधायकों में शामिल हो चुके हैं.
बी.के. सिंह भी लिस्ट में हुए शामिल
वारिसनगर से (Rashtriya Lok Samta Party) के विधायक बी.के. सिंह की कुल संपत्ति 85.89 करोड़ है. उनका नाम भी बिहार के टॉप 10 सबसे अमीर विधायकों में शामिल हो चुका है.
गजानंद शाही बनें सातवें सबसे अमीर विधायक
बारबीघा सीट से (INC) के विधायक गजानंद शाही की कुल संपत्ति 61.23 करोड़ है. वे सामाजिक कार्य, व्यवसाय और कृषि को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं.
आठवें नंबर पर हैं संजीव सिंह
वैशाली से (INC) के विधायक संजीव सिंह की कुल संपत्ति 56.62 करोड़ है. संजीव सिंह का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
मनोरमा देवी का नाम हुआ शामिल
अत्री से (JDU) की विधायक मनोरमा देवी क कुल संपत्ति 50.62 करोड़ है. इस लिस्ट में उनका नाम नौवें नंबर पर दर्ज है.
दसवें नंबर पर हैं राजेंद्र कुमार वर्मा
वजीरगंज से (Independent) राजेंद्र कुमार वर्मा की कुल संपत्ति 50.17 करोड़ है. उनका नाम दसवें नंबर पर शामिल हो गया है.
Disclaimer
यह जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान नेताओं द्वारा दायर हलफनामों पर आधारित है. संपत्ति की जानकारी उस समय की है और तब से इसमें बदलाव हो सकता है. InKhabar इसकी पुष्टी नहीं करता है.