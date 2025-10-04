बिहार के विधायकों की संपत्ति में उछाल: अनंत कुमार सिंह सबसे अमीर

बिहार के विधायकों की संपत्ति (Assets of Bihar MLAs) में वृद्धि देखने को मिली है. 2020 विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Election) में 81% विधायक करोड़पति थे, जो 2015 की तुलना में 14% ज्यादा है. अनंत कुमार सिंह (Anant Kumar Singh) सबसे अमीर विधायक (Richest MLA) हैं, जिनकी संपत्ति 68.56 करोड़ है.