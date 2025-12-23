पहलगाम आतंकी हमले से लेकर दिल्ली बलास्ट तक…साल 2025 की 10 सबसे खतरनाक घटनाएं; तस्वीरों में झलक देख कांप उठेंगी रूहें

Top 10 Major Incidents of 2025: साल 2025 जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में साल की शुरुआत से लेकर साल के आखिरी दिनों तक दस सबसे बड़ी घटनाओं को याद करते हैं, जिसने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था. जहाँ एक तरफ महाकुंभ और खेल जगत की उपलब्धियों ने देश को हर्षित किया, तो वहीं, दूसरी तरफ पहलगाम हमला और लाल किला विस्फोट जैसी घटनाओं ने सुरक्षा ढांचे की कमजोरियों को एक बार फिर से देशवासियों के सामने उजागर कर दिया था.