पहलगाम आतंकी हमले से लेकर दिल्ली बलास्ट तक…साल 2025 की 10 सबसे खतरनाक घटनाएं; तस्वीरों में झलक देख कांप उठेंगी रूहें

Top 10 Major Incidents of  2025: साल 2025 जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में साल की शुरुआत से लेकर साल के आखिरी दिनों तक दस सबसे बड़ी घटनाओं को याद करते हैं, जिसने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था. जहाँ एक तरफ महाकुंभ और खेल जगत की उपलब्धियों ने देश को हर्षित किया, तो वहीं, दूसरी तरफ पहलगाम हमला और लाल किला विस्फोट जैसी घटनाओं ने सुरक्षा ढांचे की कमजोरियों को एक बार फिर से देशवासियों के सामने उजागर कर दिया था. 


By: DARSHNA DEEP | Last Updated: December 23, 2025 7:46:58 PM IST

Prayagraj Mahakumbh - Photo Gallery
1/10

प्रयागराज महाकुंभ (जनवरी 2025)

दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में रिकॉर्ड 65 करोड़ श्रद्धालुओं की भागीदारी ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन किया. हालाँकि, भीषण भगदड़ की वजह से 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

Delhi Assembly Election - Photo Gallery
2/10

दिल्ली विधानसभा चुनाव (फरवरी 2025)

दिल्ली की सत्ता में हुए बड़े राजनीतिक उलटफेर ने देश के राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी.

Champions Trophy Vijay March - Photo Gallery
3/10

चैंपियंस ट्रॉफी विजय (मार्च 2025)

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर देश को गौरवान्वित किया.

Pahalgam Attack Terror - Photo Gallery
4/10

पहलगाम आतंकी हमला (22 अप्रैल 2025)

कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हुए हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था.

Operation Sindoor - Photo Gallery
5/10

ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025)

पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम दिया गया.

India-Pakistan Military Tension - Photo Gallery
6/10

भारत-पाक सैन्य तनाव (मई 2025)

ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी थी.

Ahemdabad Plane Crash - Photo Gallery
7/10

अहमदाबाद विमान दुर्घटना (जून 2025)

एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 240 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई, एक की जान बच गई थी. इस घटना ने विमान सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

Peace Bill 2025 - Photo Gallery
8/10

शांति बिल 2025 (जुलाई 2025)

संसद ने ऐतिहासिक 'शांति बिल' पारित किया, जिससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग देखने को मिला था.

Red Fort Car Blast - Photo Gallery
9/10

लाल किला कार विस्फोट (10 नवंबर 2025)

पिछले महीने 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक ज़ोरदार कार धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई. इस घटना को लेकर जांच लगातार जारी है.

Bengaluru Stadium Tragedy - Photo Gallery
10/10

बेंगलुरु स्टेडियम त्रासदी

4 जून 2025 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के एक इवेंट के दौरान भीषण भगदड़ की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था. इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

Tags:
Deadliest IncidentsFlash Back of 2025operation sindoorPrayagraj MahakumbhRed Fort Car Blast
