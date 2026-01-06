टॉप 10 सबसे ज़्यादा गंजे पुरुषों वाले देश, जानिए भारत की क्या है रैंकिंग?
Top 10 countries with the most bald men: पुरुषों में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है, जो जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और पर्यावरण जैसे कारकों से प्रभावित होती है. पिछले पांच सालों में गंजेपन का चलन काफी बढ़ गया है, जिससे यह दुनिया भर में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. Medihair.com, जो बालों के झड़ने के इलाज के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है, उसकी एक स्टडी के अनुसार, यहाँ उन टॉप 10 देशों की लिस्ट दी गई है जहाँ सबसे ज़्यादा गंजे पुरुष हैं.
स्पेन
स्पेन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहाँ 44.50% पुरुष आबादी बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रही है. इसका मुख्य कारण जेनेटिक कारक और लाइफस्टाइल के चुनाव का कॉम्बिनेशन है, जिससे बालों को फिर से उगाने वाले इलाज की बहुत ज़्यादा मांग है.
इटली
इटली इसके ठीक पीछे है, जहाँ 44.37% पुरुष बालों के झड़ने की समस्या का सामना कर रहे हैं. इनमें से कई लोग बालों के पतले होने और हेयरलाइन के पीछे हटने से निपटने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी या दूसरे उपायों का सहारा लेते हैं, जिससे देश में हेयर रेस्टोरेशन इंडस्ट्री काफी लोकप्रिय हो गई है.
फ्रांस
फ्रांस में, लगभग 44.25% पुरुष बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं. हालांकि फ्रांसीसी पुरुष अपने करिश्माई अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई लोग गंजेपन से निपटने के लिए प्रभावी इलाज भी ढूंढ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा प्रतिशत हेयर ट्रांसप्लांट और टॉपिकल ट्रीटमेंट जैसे समाधानों को चुन रहा है.
संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिका में, 25 से 40 साल की उम्र के लगभग 42.68% पुरुष एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया से पीड़ित हैं, जो बालों के झड़ने का सबसे आम प्रकार है. इस व्यापक स्थिति के कारण कई पुरुष दवाओं और सर्जिकल विकल्पों सहित विभिन्न उपचारों की तलाश कर रहे हैं.
जर्मनी
जर्मनी पांचवें स्थान पर है, जहाँ 41.51% पुरुष बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे हैं. पुरुष आबादी में, कोकेशियाई मूल के लोग विशेष रूप से एंड्रोजेनिक एलोपेसिया से ग्रस्त होते हैं, जिसने पूरे देश में हेयर रेस्टोरेशन उपचारों की मांग में योगदान दिया है.
क्रोएशिया
क्रोएशिया में लगभग 41.32% पुरुष हेयरलाइन के पीछे हटने या बालों के पतले होने की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर सिर के ऊपरी हिस्से में. बालों का झड़ना एक आम चिंता का विषय बनने के साथ, कई क्रोएशियाई पुरुष सक्रिय रूप से अपने बालों को बनाए रखने या उपचार और सर्जरी के माध्यम से इसके प्रभावों को उलटने के तरीके ढूंढ रहे हैं.
कनाडा
कनाडा में, हर तीन में से एक से ज़्यादा पुरुष किसी न किसी तरह के बालों के झड़ने का अनुभव करते हैं, जिसमें लगभग 40.94% एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया से प्रभावित हैं. कई कनाडाई पुरुष अपने सिर के सामने के हिस्से में बालों को वापस लाने और अपनी युवा उपस्थिति बनाए रखने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं का विकल्प चुन रहे हैं.
चेक गणराज्य
चेक गणराज्य में, 40.90% से ज़्यादा पुरुष बालों के झड़ने से परेशान हैं, जिसका अक्सर संबंध हार्मोनल असंतुलन और जेनेटिक कारणों से होता है. इससे बड़े पैमाने पर चिंता बढ़ी है, और कई लोग गंजेपन की बढ़ती समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों में बालों के झड़ने में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें 40.80% पुरुष आबादी बालों के पतले होने या गंजेपन का अनुभव कर रही है. देश में बालों को फिर से उगाने के इलाज की बहुत ज़्यादा मांग है क्योंकि कई पुरुष अपने बाल वापस पाने के लिए मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरह के तरीकों का सहारा ले रहे हैं.
नॉर्वे
इस लिस्ट में नॉर्वे का नाम भी है, जहाँ 40.75% पुरुष गंजेपन से जूझ रहे हैं, खासकर सिर के ऊपरी हिस्से में. जैसे-जैसे देश इस बढ़ती समस्या से निपट रहा है, कई नॉर्वेजियन बालों के झड़ने को धीमा करने या उसे ठीक करने के लिए आधुनिक इलाज का सहारा ले रहे हैं, जिससे बालों को फिर से उगाने का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है.
भारत
पुरुषों में गंजेपन के मामले में भारत ग्लोबल लेवल पर 29वें स्थान पर है. हालाँकि बालों का झड़ना यहाँ भी होता है, लेकिन इसकी दर कई पश्चिमी देशों की तुलना में कम है. सांस्कृतिक रीति-रिवाज, पारंपरिक इलाज और अलग-अलग तरह का खाना गंजेपन के असर को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं.