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Doctor Bollywood Movies: ‘कबीर सिंह’ से लेकर ‘मुन्ना भाई’ तक…डॉक्टर्स पर बनी हैं ये 10 शानदार फिल्में; देखें लिस्ट

Top 10 Doctor Movies: बॉलीवुड में मेडिकल प्रोफेशनल्स पर बनी फिल्मों का एक शानदार इतिहास रहा है, जिसमें डॉक्टरों और मरीजों के इमोशनल रिश्तों से लेकर मेडिकल सिस्टम की कड़वी सच्चाई तक सब कुछ दिखाया गया है. यहां 10 सबसे अच्छी और सबसे मशहूर डॉक्टर-सेंट्रिक बॉलीवुड फिल्में हैं:


By: Preeti Rajput | Published: July 1, 2026 3:09:22 PM IST

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Doctor Bollywood Movies: ‘कबीर सिंह’ से लेकर ‘मुन्ना भाई’ तक…डॉक्टर्स पर बनी हैं ये 10 शानदार फिल्में; देखें लिस्ट - Photo Gallery
1/10

डॉ. कोटनिस की अमर कहानी (1946)

ये फिल्म वी. शांताराम ने डायरेक्ट की थी. यह ऐतिहासिक क्लासिक डॉ. द्वारकानाथ कोटनिस की सच्ची कहानी पर आधारित है.

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2/10

सलाम वेंकी (2022)

काजोल और विशाल जेठवा स्टारिंग यह इमोशनल फिल्म एक मां पर केंद्रित है जो अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे के सम्मान के साथ जीने के अधिकार के लिए लड़ती है.

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3/10

गुजारिश (2010)

संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट की है. इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक पैरालाइज्ड पूर्व जादूगर के रूप में और ऐश्वर्या राय उनकी समर्पित होम नर्स के रूप में हैं.

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4/10

मर्सल (2017)

एक बहुत बडी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसमें विजय ने ट्रिपल रोल किया है. इसमें डॉ. वी. मारन एक दयालु डॉक्टर हैं जो सभी नागरिकों के लिए बेहतर, बहुत सस्ती मेडिकल सुविधाओं के लिए लड़ते हैं.

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5/10

कबीर सिंह (2019)

एक बहुत ही अलग और इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है जिसमें शाहिद कपूर एक शानदार इंपल्सिव सर्जन के रोल में हैं, जिसकी जिंदगी दिल टूटने के बाद कंट्रोल से बाहर हो जाती है.

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6/10

एक डॉक्टर की मौत (1990)

इस दिलचस्प और क्रिटिक्स द्वारा सराही गई ड्रामा में पंकज कपूर एक डेडिकेटेड डॉक्टर के रोल में हैं, जो एक वैक्सीन खोजता है, मेडिकल कम्युनिटी से प्रोफेशनल तौर पर अलग-थलग करने का सामना करना पडता है.

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7/10

डियर जिंदगी (2016)

फिजिकल मेडिसिन से हटकर, यह फिल्म मेंटल हेल्थ पर फोकस करती है. शाहरुख खान ने शानदार, अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट डॉ. जहांगीर का रोल किया है.

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8/10

डॉक्टर जी (2022)

एक अनोखी कॉमेडी-ड्रामा जिसमें आयुष्मान खुराना ने डॉ. उदय गुप्ता का रोल किया है, जो एक ऐसा मेल मेडिकल स्टूडेंट है जो खुद को फीमेल-डॉमिनेटेड गाइनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में पाता है.

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9/10

आनंद (1971)

यह टाइमलेस क्लासिक एक लाइलाज बीमार मरीज (राजेश खन्ना) और उसके प्रैक्टिकल डॉक्टर, डॉ. भास्कर बनर्जी (अमिताभ बच्चन) के बीच के दिल को छूने वाले रिश्ते को दिखाती है.

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10/10

मुन्ना भाई M.B.B.S. (2003)

एक क्लासिक कॉमेडी-ड्रामा जिसमें एक प्यारा गैंगस्टर, मुरलीप्रसाद शर्मा (संजय दत्त), अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए एक मेडिकल स्टूडेंट बन जाता है.

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