Doctor Bollywood Movies: ‘कबीर सिंह’ से लेकर ‘मुन्ना भाई’ तक…डॉक्टर्स पर बनी हैं ये 10 शानदार फिल्में; देखें लिस्ट

Top 10 Doctor Movies: बॉलीवुड में मेडिकल प्रोफेशनल्स पर बनी फिल्मों का एक शानदार इतिहास रहा है, जिसमें डॉक्टरों और मरीजों के इमोशनल रिश्तों से लेकर मेडिकल सिस्टम की कड़वी सच्चाई तक सब कुछ दिखाया गया है. यहां 10 सबसे अच्छी और सबसे मशहूर डॉक्टर-सेंट्रिक बॉलीवुड फिल्में हैं: