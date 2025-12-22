Top 7 Biggest Malls in the World: दुनिया के वो टॉप 7 मॉल, जिसकी चमक देख जाने को ललचा जाएगा मन
Top 7 Biggest Malls in the World: रिटेल इंडस्ट्री में कुछ शॉपिंग सेंटर शानदार जगहों में बदल गए हैं, जहाँ लग्ज़री, एंटरटेनमेंट और आर्किटेक्चर सब एक साथ मिलते हैं. दुबई मॉल में शानदार अंडरवॉटर एक्वेरियम से लेकर ईरान मॉल में शानदार कल्चरल एरिया और वेस्ट एडमॉन्टन मॉल में बहुत बड़े इंडोर वॉटर पार्क तक, हर मॉल में कुछ अनोखा है. नीचे दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल दिए गए हैं जो अविश्वसनीय पैमाने पर लग्ज़री को फिर से परिभाषित करते हैं.
ईरान मॉल
कुल 1.95 मिलियन वर्ग मीटर के साइज़ वाला ईरान मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है. ईरान के तेहरान में स्थित यह फाइव-स्टार मॉल रिटेल स्टोर, मनोरंजन, बिज़नेस सुविधाएं और सांस्कृतिक आकर्षण प्रदान करता है. यह फ़ारसी विरासत को आधुनिकता के साथ मिलाता है, जिसमें सिनेमा, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक सांस्कृतिक केंद्र, लक्ज़री रिटेल आउटलेट और यहाँ तक कि एक पारंपरिक बाज़ार भी शामिल है.
दुबई मॉल
1,200 से ज़्यादा रिटेल स्टोर और 502,000 स्क्वायर मीटर की शॉपिंग और एंटरटेनमेंट जगह के साथ, दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है. मशहूर बुर्ज खलीफ़ा के पास, यह शॉपिंग, मनोरंजन और परिवार के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहाँ दुबई एक्वेरियम, अंडरवाटर ज़ू और ओलंपिक साइज़ का आइस रिंक जैसे आकर्षण हैं.
बरजाया टाइम्स स्क्वायर
एक ही फेज में बना और 2003 में शुरू हुआ बरजाया टाइम्स स्क्वायर एक शानदार ट्विन-टॉवर कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक बड़ा शॉपिंग मॉल, एक फाइव-स्टार होटल, ऑफिस, सर्विस अपार्टमेंट और मलेशिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क शामिल है. 60 से ज़्यादा खाने-पीने के ऑप्शन और 1,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर के साथ, बरजाया टाइम्स स्क्वायर रहने, मनोरंजन और शॉपिंग के लिए एक वन-स्टॉप शहरी डेस्टिनेशन है.
साउथ चाइना मॉल
659,612 स्क्वायर मीटर के कुल फ्लोर एरिया के साथ, डोंगगुआन में साउथ चाइना मॉल दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है. यह एक अनोखी जगह है जो खरीदारों के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ-साथ छोटे आर्क डी ट्रायम्फ, बोट राइड और कल्चरल आकर्षणों के साथ रोमांचक अनुभव भी देती है.
सेंट्रलवर्ल्ड
बैंकॉक के डाउनटाउन इलाके में 550,000 स्क्वायर मीटर की जगह के साथ, सेंट्रलवर्ल्ड साउथईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मॉल बना हुआ है. इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फैशन और लग्जरी ब्रांड्स के साथ-साथ टेक से जुड़े स्टोर्स सहित 500 से ज़्यादा दुकानें हैं.
SM MOA फिलीपींस
SM MOA फिलीपींस का सबसे बड़ा और 589,891 स्क्वायर मीटर के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा मॉल है. यहाँ हर दिन 200,000 से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इसमें होटल, IKEA, एक आइस रिंक और SM MOA एरिना जैसे आकर्षण हैं. SM मॉल ऑफ़ एशिया इसलिए खास है क्योंकि यह खाड़ी के सामने है, जहाँ आने वाले लोग शानदार बीच और डूबते सूरज का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं.