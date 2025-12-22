Top 7 Biggest Malls in the World: दुनिया के वो टॉप 7 मॉल, जिसकी चमक देख जाने को ललचा जाएगा मन

Top 7 Biggest Malls in the World: रिटेल इंडस्ट्री में कुछ शॉपिंग सेंटर शानदार जगहों में बदल गए हैं, जहाँ लग्ज़री, एंटरटेनमेंट और आर्किटेक्चर सब एक साथ मिलते हैं. दुबई मॉल में शानदार अंडरवॉटर एक्वेरियम से लेकर ईरान मॉल में शानदार कल्चरल एरिया और वेस्ट एडमॉन्टन मॉल में बहुत बड़े इंडोर वॉटर पार्क तक, हर मॉल में कुछ अनोखा है. नीचे दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल दिए गए हैं जो अविश्वसनीय पैमाने पर लग्ज़री को फिर से परिभाषित करते हैं.