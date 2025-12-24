  • Home>
  • Gallery»
  • Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर?

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर?

Cricket Upsets 2025: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और साल 2025 ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने शानदार तरीके से साबित कर दिया है. इस साल प्रशंसकों ने क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे बड़े उलटफेर देखे, जहाँ ‘अंडरडॉग’ (कमजोर) टीमों ने दिग्गज टीमों को धूल चटाई. आखिरी ओवर के रोमांच और अप्रत्याशित नतीजों ने खेल के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया.

आज हम 2025 के टॉप 10 चौंकाने वाले उलटफेरों पर नज़र डालेंगे, जिन्होंने क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया और हमें याद दिलाया कि यह खेल इतना रोमांचक क्यों है.


By: Shivani Singh | Published: December 24, 2025 6:19:37 PM IST

Follow us on
Google News
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
1/10

आयरलैंड बनाम भारत (T20I), डबलिन

जून 2025 साल के सबसे बड़े झटकों में से एक तब लगा जब आयरलैंड ने डबलिन में भारत को 7 विकेट से हरा दिया. भारत की मजबूत प्लेइंग XI के बावजूद, हैरी टेक्टर की नाबाद 74* रनों की पारी की बदौलत आयरलैंड ने 180 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. यह आयरिश क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है.

You Might Be Interested In
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
2/10

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (टेस्ट) पर्थ

मार्च 2025 अफगानिस्तान ने पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया. नूर अहमद और राशिद खान की फिरकी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ऐसे फंसे कि उबर नहीं पाए. चौथी पारी में इब्राहिम जादरान की संयमित बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दिलाई.

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
3/10

जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान (टेस्ट), कराची

फरवरी 2025 जिम्बाब्वे ने कराची में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर सबको हैरान कर दिया.. रयान बर्ल और सिकंदर रज़ा के जुझारू प्रदर्शन ने जिम्बाब्वे को विदेशी सरजमीं पर अपनी सबसे यादगार टेस्ट जीत में से एक दिलाई.

You Might Be Interested In
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
4/10

स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड (T20I),एडिनबर्ग

जुलाई 2025 एडिनबर्ग के खचाखच भरे स्टेडियम में स्कॉटलैंड ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड को पटखनी दी. जॉर्ज मुन्से की 50 गेंदों में 92 रनों की तूफानी पारी ने इंग्लैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया.

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
5/10

बांग्लादेश बनाम दक्षिण अफ्रीका (वनडे), सेंचुरियन

अप्रैल 2025 बांग्लादेश ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को उसके घर (सेंचुरियन) में हराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया. तस्कीन अहमद की घातक गेंदबाजी और लिटन दास के शानदार 88 रनों ने इस ऐतिहासिक जीत की नींव रखी.

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
6/10

वेस्ट इंडीज बनाम न्यूजीलैंड (टेस्ट), वेलिंगटन

जनवरी 2025 एक युवा वेस्ट इंडीज टीम ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को मात दी. केवल 230 रनों का बचाव करते हुए, शमर जोसेफ ने 6/35 का जादुई स्पेल डाला, जिसने उन्हें रातों-रात वैश्विक स्तर पर पहचान दिला दी.

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
7/10

नेपाल बनाम श्रीलंका (वनडे), कोलंबो

मई 2025 नेपाल ने कोलंबो में श्रीलंका को हराकर अपनी बढ़ती ताकत का अहसास कराया. कुशल भुर्तेल के शतक और संदीप लामिछाने की फिरकी ने नेपाल को किसी 'फुल-मेंबर' देश के खिलाफ पहली बड़ी वनडे जीत दिलाई.

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
8/10

USA बनाम पाकिस्तान (T20I), टेक्सास

मार्च 2025 USA क्रिकेट ने ह्यूस्टन में पाकिस्तान को हराकर सनसनी फैला दी. एरॉन जोन्स की नाबाद 65* रनों की पारी ने पाकिस्तानी आक्रमण को बौना साबित कर दिया. इस जीत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले अमेरिकी क्रिकेट का कद ऊँचा कर दिया है.

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
9/10

नीदरलैंड्स बनाम वेस्ट इंडीज (वनडे), एम्स्टर्डम

जून 2025 नीदरलैंड्स ने अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 240 रनों का सफलतापूर्वक बचाव किया. लोगान वैन बीक के मैच जिताऊ स्पेल ने साबित किया कि डच टीम अब किसी भी बड़ी टीम को हराने का माद्दा रखती है.

You Might Be Interested In
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
10/10

श्रीलंका (महिला) बनाम ऑस्ट्रेलिया (महिला), सिडनी

मार्च 2025 महिला क्रिकेट में एक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब श्रीलंका ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हराया. 190 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चमारी अथापथ्थु ने 109* रनों की कप्तानी पारी खेली. यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका महिला टीम की पहली जीत थी.

Tags:
Biggest Match SurprisesCricket Upsets 2025Shocking Cricket ResultsTop 10 Cricket ShocksUnderdog Wins Cricket
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery
Year Ender 2025: ये तो तबाही थी! भारत की हार से लेकर अफगानिस्तान के ‘धमाके’ तक, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के ये 10 सबसे बड़े उलटफेर? - Photo Gallery