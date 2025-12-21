  • Home>
Christmas & New Year Gift ideas: पैसे बचाओ, इम्प्रेसन जमाओ! ₹1000 और ₹2000 के अंदर 10 सबसे सटीक और महंगे दिखने वाले Gifts

क्रिसमस की जगमगाहट और नए साल की नई उमंग के बीच क्या आप भी इस फेस्टिव सीजन ‘Perfect Gift’ की तलाश में इंटरनेट छान रहे हैं? गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो न केवल दिखने में स्टाइलिश हो बल्कि काम का भी हो. आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए, हम कर रहे हैं, ₹1000 और ₹2000 के बजट में टॉप 10 गिफ्टिंग विकल्प जो लड़के और लड़कियां, दोनों के लिए एकदम परफेक्ट हैं. इस लिस्ट में हमने बहुत ही सटीक तरीके से उन चीज़ों को चुना है जो आजकल ट्रेंड में हैं और हर किसी की लाइफस्टाइल में फिट बैठती हैं. तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं इन बजट-फ्रेंडली और शानदार तोहफों के बारे में.


By: Shivani Singh | Published: December 21, 2025 2:50:05 PM IST

1/10

Personalized Coffee Mugs:

यह सबसे सुरक्षित और प्यारा गिफ्ट है. बस एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट या उनका नाम प्रिंट करवाएं, यह हर किसी के डेस्क पर अच्छा लगता है. यह आपको 1000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

2/10

Indoor Plants (जैसे Succulents या Lucky Bamboo)

पौधे हर किसी को पसंद आते हैं. यह कमरे की रौनक बढ़ाते हैं और पॉजिटिविटी लाते हैं. गिफ्ट के तौर पर यह बहुत 'क्लासी' लगता है. यह आपको 1000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

3/10

Stationery Sets and Journals:

एक अच्छी क्वालिटी की डायरी या नोटबुक हर किसी के काम आती है, चाहे वो ऑफिस जाने वाले हों या स्टूडेंट. यह आपको 1000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

4/10

Scented Candles (सुगंधित मोमबत्तियां)

आजकल घर को महकाना और रिलैक्स करना हर कोई पसंद करता है. एक अच्छी खुशबू वाली कैंडल सेट मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है. यह आपको 1000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

5/10

Books

अगर आपको उनकी पसंद का थोड़ा भी अंदाजा है, तो एक अच्छी 'Self-help' या 'Bestseller Fiction' किताब से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. यह आपको 1000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

6/10

Bluetooth Speakers:

पोर्टेबल स्पीकर्स हर किसी की जरूरत हैं. पार्टी हो या अकेले में गाने सुनना, यह गिफ्ट कभी फेल नहीं होता. यह आपको ₹2000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

7/10

Wireless Earbuds (TWS):

आज के दौर में हर किसी को हेडफ़ोन की ज़रूरत होती है. ₹2000 के अंदर बहुत अच्छे ब्रांडेड ईयरबड्स मिल जाते हैं जो काफी काम आते हैं.

8/10

Smartwatches

फिटनेस का शौक अब सबको है. एक स्टाइलिश स्मार्टवॉच जिसमें स्टेप काउंटर और नोटिफिकेशन अलर्ट्स हों, एक बहुत ही 'ट्रेंडिंग' गिफ्ट है. यह भी आपको ₹2000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

9/10

Travel Backpacks

एक छोटा और मज़बूत लैपटॉप बैग या ट्रैवल बैकपैक लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. यह बहुत प्रैक्टिकल गिफ्ट है. यह भी आपको ₹2000 के बजट तक मिल जाएगा.

10/10

Home Decor Hampers:

इसमें आप फेयरी लाइट्स, छोटे फोटो फ्रेम्स या लैंप्स का कॉम्बो रख सकते हैं. यह किसी के भी घर को सजाने के काम आता है और फेस्टिवल सीजन के लिए बेस्ट है. यह भी आपको ₹2000 के बजट के अंदर मिल जाएगा.

Tags:
Best Christmas gifts under 200New Year gift ideas for friendsTrending gifts for men and womenUseful gifts under 1000
