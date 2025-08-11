मॉडलिंग से लेकर बैडरूम सीन तक, आप भी जानें Khushi Mukherjee का हॉट ट्रांसफॉर्मेशन
खुशी मुखर्जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का दिल जीत रखा है। खुशी ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्हें टीवी शो, वेब सीरीज और काफी सारी एडल्ट फिल्मों में देखा गया है।
खुशी मुखर्जी का जन्म (Birth of khushi mukherjee)
खुशी मुखर्जी का जन्म 24 नवंबर 1996 को कोलकत्ता,पश्चिम बंगाल में हुआ था। खुशी का की फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव रही है और उन्होंने हमेशा खुशी को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है।
मॉडलिंग से की शुरुआत (Started with modeling))
खुशी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी उन्होंने काफी सारे फैशन शो और फोटो शूट में हिस्सा लिया। उनका कॉन्फिडेंस अंदाज और फैशन सेंस ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में पहचान दिलाई।
टीवी इंडस्ट्री में रखा पहला कदम (First step in TV industry)
खुशी मुखर्जी ने मॉडलिंग में काफी ज्यादा सक्सेस पाई, उसके बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की तरफअपने आप को मोड़ लिया उन्होंने काफी सारे फेमस टेलीविजन शो में काम किया जैसे- बालवीर।
वेब सीरीज और फिल्मों में भी किया काम(Also worked in web series and adult films)
खुशी मुखर्जी ने टेलीविजन शो के बाद काफी सारी वेब सीरीज में भी काम किया है। खुशी मुखर्जी ने इसी के साथ काफी सारी एडल्ट फिल्मों में भी काम किया है।
सोशल मीडिया की स्टार (social media star)
खुशी मुखर्जी को अक्सर अपनी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव देखा जाता है उनकी इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। जहां पर वह अपने फोटोशूट्स और पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ मोमेंट्स अपने फैंस के साथ शेयर करती है।
बोल्ड फोटोशूट की क्वीन (Queen of bold photoshoot)
खुशी अक्सर अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स को लेकर अपने फैंस के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रहती है वह अपने हर एक पोज में कॉन्फिडेंस और ग्रेस दिखाती हुई नजर आती है। उनके फोटोशूट काफी ज्यादा बोल्ड होते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और फैंस उनकी काफी जमकर तारीफ करते हैं।
