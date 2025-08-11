मॉडलिंग से लेकर बैडरूम सीन तक, आप भी जानें Khushi Mukherjee का हॉट ट्रांसफॉर्मेशन

बोल्ड फोटोशूट की क्वीन (Queen of bold photoshoot)

खुशी अक्सर अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स को लेकर अपने फैंस के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रहती है वह अपने हर एक पोज में कॉन्फिडेंस और ग्रेस दिखाती हुई नजर आती है। उनके फोटोशूट काफी ज्यादा बोल्ड होते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और फैंस उनकी काफी जमकर तारीफ करते हैं।