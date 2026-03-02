tomorrow grahan time: कल लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानें सूतक काल और सही टाइमिंग

Tomorrow grahan time: 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसी वजह से सूतक काल भी मान्य रहेगा. ग्रहण के चलते इस बार होली की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. जानिए चंद्र ग्रहण की पूरी टाइमिंग, सूतक काल और होली पर इसका क्या असर पड़ेगा. साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा, जिसका सूतक सुबह 9 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा. ग्रहण शाम 6:26 से 6:46 तक रहेगा.