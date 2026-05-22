Tomatoes storing Tips: गर्मियों में जल्दी खराब हो जाते हैं टमाटर? अपनाएं ये स्टोरेज टिप्स, लंबे समय तक रखें फ्रेश

Tips for storing tomatoes: महंगाई के दौर में सब्जियों का जल्दी खराब हो जाना लोगों की बड़ी परेशानी बन जाता है. खासकर गर्मियों में टमाटर जल्दी नरम पड़ जाते हैं या सड़ने लगते हैं. कई लोग इन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सही स्टोरेज तरीका न अपनाने की वजह से टमाटर फिर भी खराब हो जाते हैं. अगर आप चाहते हैं कि टमाटर लंबे समय तक ताजे और फ्रेश रहें, तो ये आसान स्टोरेज टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं.