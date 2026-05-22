Tomatoes storing Tips: गर्मियों में जल्दी खराब हो जाते हैं टमाटर? अपनाएं ये स्टोरेज टिप्स, लंबे समय तक रखें फ्रेश
Tips for storing tomatoes: महंगाई के दौर में सब्जियों का जल्दी खराब हो जाना लोगों की बड़ी परेशानी बन जाता है. खासकर गर्मियों में टमाटर जल्दी नरम पड़ जाते हैं या सड़ने लगते हैं. कई लोग इन्हें फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सही स्टोरेज तरीका न अपनाने की वजह से टमाटर फिर भी खराब हो जाते हैं. अगर आप चाहते हैं कि टमाटर लंबे समय तक ताजे और फ्रेश रहें, तो ये आसान स्टोरेज टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं.
गर्मियों में टमाटर जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं?
गर्मी के मौसम में टमाटर जल्दी नरम पड़ने लगते हैं और कई बार सड़ भी जाते हैं. सही तरीके से स्टोर न करने की वजह से यह समस्या और बढ़ जाती है. अगर कुछ आसान टिप्स अपनाए जाएं तो टमाटर लंबे समय तक ताजे रखे जा सकते हैं.
कच्चे टमाटर को फ्रिज में रखने से बचें
कच्चे या आधे पके टमाटर को सीधे फ्रिज में रखने से उनका स्वाद और टेक्सचर खराब हो सकता है. पहले उन्हें सामान्य तापमान पर अच्छी तरह पकने दें और उसके बाद ही फ्रिज में स्टोर करें.
टमाटर को हमेशा सूखा करके रखें
टमाटर पर मौजूद नमी उन्हें जल्दी खराब कर सकती है. इसलिए स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सूखा लें. गीले टमाटरों में फफूंदी लगने का खतरा ज्यादा रहता है.
डंठल वाली साइड नीचे रखने का फायदा
टमाटर को स्टोर करते समय उसका डंठल वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखें. ऐसा करने से हवा कम अंदर जाती है और टमाटर जल्दी खराब नहीं होते.
प्लास्टिक बैग में टमाटर रखना पड़ सकता है भारी
अगर टमाटर को प्लास्टिक बैग में बंद करके रखा जाए तो उनमें नमी बढ़ने लगती है, जिससे वे जल्दी गल सकते हैं. इसलिए उन्हें खुले कंटेनर में रखना बेहतर माना जाता है.
पेपर बैग और खुले कंटेनर हैं बेहतर विकल्प
टमाटर को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए पेपर बैग या खुले कंटेनर का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है. इससे हवा का सही प्रवाह बना रहता है और टमाटर ज्यादा दिनों तक ताजे रहते हैं.
एक खराब टमाटर बाकी को भी कर सकता है खराब
अगर एक टमाटर सड़ने लगे तो उसके संपर्क में आने वाले बाकी टमाटर भी जल्दी खराब होने लगते हैं. इसलिए समय-समय पर टमाटरों की जांच करते रहें.
खराब टमाटर को तुरंत अलग करना है जरूरी
जैसे ही कोई टमाटर खराब दिखाई दे, उसे तुरंत बाकी टमाटरों से अलग कर दें. इससे बाकी टमाटर लंबे समय तक सुरक्षित और ताजे बने रहेंगे.