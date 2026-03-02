  • Home>
  • Zendaya Tom Wedding: क्या हॉलीवुड का सबसे प्यारा कपल बन चुका है पति-पत्नी? लॉ रोच ने दिया बड़ा संकेत

Zendaya Tom Wedding: क्या हॉलीवुड का सबसे प्यारा कपल बन चुका है पति-पत्नी? लॉ रोच ने दिया बड़ा संकेत

Zendaya Tom Wedding: लॉ रोच का दावा है कि ज़ेंडाया और टॉम हॉलैंड शादीशुदा हैं. रविवार, 1 मार्च को 2026 एक्टर अवार्ड्स में रेड कार्पेट पर एक्सेस हॉलीवुड के साथ बातचीत करते हुए, एक्ट्रेस की लंबे समय से स्टाइलिस्ट ने कहा, “शादी तो हो चुकी है,” और मज़ाक में कहा, “तुमने इसे मिस कर दिया.” इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा, “क्या यह सच है?” रोच ने हंसते हुए जवाब दिया, “यह बिल्कुल सच है!


By: Heena Khan | Published: March 2, 2026 11:04:59 AM IST

1/6

ज़ेंडाया की रिंग फिंगर में डायमंड

पीपल ने ज़ेंडाया और हॉलैंड दोनों के रिप्रेजेंटेटिव से बात की है. दोनों स्टार्स की सगाई की अटकलें 5 जनवरी को 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के दौरान शुरू हुईं, जब 29 साल की ज़ेंडाया को अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में डायमंड पहने देखा गया. TMZ ने अगले दिन 6 जनवरी को कपल के करीबी सोर्स का हवाला देते हुए इस खबर को कन्फर्म किया.

2/6

कब से फ़िराक में थे टॉम

उसी दिन, ये जानकारी मिली कि क्राउडेड रूम स्टार, जो 29 साल का है, कुछ समय से चैलेंजर्स एक्ट्रेस को प्रपोज़ करना चाहता था. वो हमेशा से उसका दीवाना रहा है. उसे हमेशा से पता था कि वही उसके लिए सही है.”

3/6

क्या सच में हो गई शादी?

"उनके बीच कुछ बहुत खास है." सितंबर 2025 में, हॉलैंड ने कपल की सगाई पर अपनी चुप्पी तोड़ी, जब उन्होंने हाल ही में एक पैनल इवेंट के दौरान एक रिपोर्टर को प्यार से सही किया, जब उस आदमी ने ज़ेंडाया को हॉलैंड की गर्लफ्रेंड बताया था.

4/6

टॉम ने ज़ेंडाया को बताया मंगेतर

X पर चल रही क्लिप में, ऑफ-कैमरा रिपोर्टर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैं अपनी बेटी को लाया था और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिल गई.” टॉम ने हंसते हुए जवाब दिया, “मंगेतर.”

5/6

क्या बोले कपल

यह कपल, जो बहुत प्राइवेट रहने के लिए बदनाम है उसने पहली बार 2016 में डेटिंग की अफवाहें तब फैलाईं जब उन्हें स्पाइडर-मैन: होमकमिंग में एक-दूसरे के साथ कास्ट किया गया था. लेकिन, ज़ेंडाया और टॉम दोनों ने कहा कि उस समय उनका कनेक्शन पूरी तरह से प्लेटोनिक था.

6/6

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी

जुलाई 2017 में, इस बात की जानकारी मिली कि यह जोड़ी रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी. इनसाइडर ने कहा, "वे स्पाइडर-मैन की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे से मिलने लगे थे." "वो इसे प्राइवेट और पब्लिक की नज़रों से दूर रखने के लिए बहुत सावधान रहे हैं, लेकिन वे एक-दूसरे के साथ छुट्टियों पर गए हैं और एक-दूसरे के साथ जितना हो सके उतना समय बिताने की कोशिश करते हैं."

Tags:
Hollywoodspiderman homecomingZendaya Tom
