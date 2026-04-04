बस 5 दिन बाकी! 10 अप्रैल से लागू होंगे टोल के नए नियम, जानें सफर होगा महंगा या सस्ता?

Toll Plaza New Rule: अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 अप्रैल को टोल प्लाजा पर कैश से पेमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया है. इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा.