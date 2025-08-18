  • Home>
  • Gallery»
  • Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट

Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट

आजकल लोग हेल्दी डाइट और फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। चाहे जिम जाना हो, वेट लॉस करना हो या फिर बस एनर्जी लेवल सही रखना हो हर किसी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। जब शाकाहारी लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो तीन नाम सबसे पहले आते हैं पनीर, सोया और टोफू। ये तीनों दिखने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके पोषण गुण अलग-अलग होते हैं। पनीर दूध से बनता है और इसमें कैल्शियम भी खूब होता है। सोया को प्रोटीन का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें मात्रा सबसे ज़्यादा होती है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 18, 2025 22:30:20 IST
Follow us on
Google News
Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery
1/7

पनीर का प्रोटीन के फायदे

पनीर भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और इसे हर घर में आसानी से खाया जाता है। 100 ग्राम पनीर में करीब 18 ग्राम प्रोटीन होता है। यह मात्रा अच्छी मानी जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं या मसल्स गेन करना चाहते हैं।

Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery
2/7

सोया खाने के फायदे

सोयाबीन और सोया चंक्स को प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। 100 ग्राम सोया चंक्स में करीब 50 ग्राम तक प्रोटीन होता है, जो पनीर और टोफू दोनों से कहीं ज़्यादा है। यही कारण है कि इसे "शाकाहारियों का मांस" भी कहा जाता है। सोया न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर है बल्कि इसमें फाइबर भी खूब मिलता है।

Tofu has a high level of protein. - Photo Gallery
3/7

टोफू में प्रोटीन का लेवल ज्यादा होना

टोफू सोया मिल्क से बनाया जाता है और इसे "सोया पनीर" भी कहा जाता है। इसमें 100 ग्राम में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। यह मात्रा पनीर और सोया से कम है, लेकिन टोफू की खासियत है कि इसमें कैलोरी और फैट बेहद कम होता है।

Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery
4/7

पनीर में फैट की मात्रा ज्यादा होना

पनीर स्वादिष्ट और पौष्टिक है, लेकिन इसमें फैट की मात्रा भी काफी होती है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ज्यादा पनीर खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इससे कैलोरी इनटेक बढ़ता है।

Soy is an excellent source of fiber - Photo Gallery
5/7

सोया में फाइबर का बेहतरीन स्रोत होता हैं

सोया सिर्फ प्रोटीन का ही नहीं बल्कि फाइबर का भी बेहतरीन स्रोत है। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। यही कारण है कि वेट लॉस डाइट में सोया को शामिल करने की सलाह दी जाती है।

Tofu has a high level of protein. - Photo Gallery
6/7

टोफू में कैलोरी और फैट कम होना

टोफू उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें हेल्दी प्रोटीन चाहिए लेकिन कैलोरी और फैट कम लेना चाहते हैं। 100 ग्राम टोफू में सिर्फ 70-80 कैलोरी होती है, जबकि पनीर में यही मात्रा 250 कैलोरी तक पहुंच जाती है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery
Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery
Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery
Paneer vs Tofu: हेल्दी बॉडी और वजन घटाने के लिए कौन सा सुपरफूड है बेस्ट - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?