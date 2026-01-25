Todays Weather: आंधी-बारिश का अलर्ट…दिल्ली-NCR में हड्डियां कंपकंपा देने वाली बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार का जानें हाल

Aaj Ka Mausam: देशभर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है. खासतौर पर उत्तर-भारत में अगले तीन दिन ठंड का कहर देखने को मिलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 28 जनवरी तक रहेगी. जिसके कारण पहाड़ी राज्यों में खूब बर्फबारी देखने को मिलेगी. वहीं दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आंधी तूफान और गलन वाली सर्दी का अहसास होगा. बारिश से मौसम बदलेगा, जिसके बाद एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी.