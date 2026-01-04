Today Weather: ठंड का कहर जारी …दिल्ली, यूपी-बिहार में IMD की कोल्ड वेव अलर्ट, कांप उठा उत्तर भारत!
Aaj Ka Mausam: देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तरी भारत में ठंड और पूर्वी तटीय राज्यों में बारिश के कारण शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है. 4 जनवरी 2026 को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह और रात में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता बहुत कम हो सकती है. सड़क, रेल और हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है.
दिल्ली-NCR का मौसम
आज दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा. IMD के अनुसार, सुबह में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा रहेगा, जिससे दृश्यता बहुत कम हो सकती है. दिन में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं ठिठुरन बढ़ाएंगी.
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड
उत्तर भारत में 4 जनवरी 2026 को कड़ाके की ठंड का कहर जारी रहेगा. IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर (कोल्ड वेव) और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी. कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6-9 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि दिन में भी ठिठुरन महसूस होगी.
उत्तर प्रदेश का मौसम
4 जनवरी 2026 को पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा. IMD के अनुसार, सुबह और रात में बहुत घना कोहरा पड़ने से दृश्यता बहुत कम हो सकती है, जिससे सड़क, ट्रेन और फ्लाइट्स प्रभावित होंगी. दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं चलेंगी और शीतलहर का असर बढ़ेगा.
बिहार का मौसम
4 जनवरी 2026 को पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा. IMD के अनुसार, कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, दिन में भी ठिठुरन महसूस होगी. सुबह और रात में बहुत घना कोहरा पड़ने से दृश्यता कम रहेगी.
IMD ने जारी किया अलर्ट
IMD ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं चलेंगी. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री और अधिकतम 18-20 डिग्री के आसपास रहेगा. यूपी-बिहार में भी ठिठुरन बढ़ेगी, कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी. गर्म कपड़े पहनें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें.
किन राज्यों में पड़ेगा घना कोहरा?
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ,बिहार, चंडीगढ़ , राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत और दिल्ली