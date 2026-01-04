Today Weather: ठंड का कहर जारी …दिल्ली, यूपी-बिहार में IMD की कोल्ड वेव अलर्ट, कांप उठा उत्तर भारत!

Aaj Ka Mausam: देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तरी भारत में ठंड और पूर्वी तटीय राज्यों में बारिश के कारण शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है. 4 जनवरी 2026 को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह और रात में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता बहुत कम हो सकती है. सड़क, रेल और हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है.