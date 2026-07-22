Today Temperature 22 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 22 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा के अलावा कई अन्य राज्यों में भी रूठा मॉनसून फिर एक्टिव हो चुका है. यही वजह है कि उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों में बारिश हो रही है. पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं. वहीं, पूर्वोत्तर के अलावा पहाड़ी राज्यों में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को भी बारिश का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने बुधवार (22 जुलाई, 2026) को यूपी, बिहार, जम्मू-कश्मीर समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.