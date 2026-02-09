Aaj Ka Mausam: कहीं राहत, कहीं आफत! दिल्ली से यूपी तक बर्फीली हवाओं का कहर, जानें अपने राज्य का हाल

Today Weather Update: देशभर में मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी तेज़ होने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिलेगी. (IMD) के मुताबिक, दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है, मौसम विभाग का कहना है कि 9 फरवरी को दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड से राहत जारी रहेगी. इस बीच, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों के लिए बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है. चलिए जान लेते हैं कि 9 फरवरी के लिए देश के अलग-अलग राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है.