  Today Weather: सर्दी का स्ट्रॉन्ग कमबैक! दिल्ली से बिहार तक ठंड-बारिश का अलर्ट,जानें आज का मौसम

Today Weather: सर्दी का स्ट्रॉन्ग कमबैक! दिल्ली से बिहार तक ठंड-बारिश का अलर्ट,जानें आज का मौसम

Aaj Ka Mausam: देश भर में मौसम लगातार बदल रहा है, कभी कड़ाके की ठंड तो कभी धूप ने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है. वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है, अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तर भारत के कई राज्यों ठंड है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं. तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं कि आपके इलाके का मौसम कैसा रहने वाला है. 


By: Heena Khan | Published: January 30, 2026 6:35:14 AM IST

1/6

पहाड़ों का हाल

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के कारण कई जगहों पर नेशनल हाईवे बंद हैं. गाड़ियां फंसी हुई हैं और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

aaj ka mausam - Photo Gallery
2/6

इन इलाकों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. अगले दो दिनों तक भारी बारिश होने की उम्मीद है.

3/6

दिल्ली-NCR का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक लगातार तीन दिनों तक भारी बारिश होगी. इस दौरान तापमान में भी काफी गिरावट आएगी और घना कोहरा छाने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

4/6

बिहार का मौसम

उत्तरी बिहार के छह जिलों, जिनमें गोपालगंज और मधुबनी शामिल हैं, के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, दिन में धूप निकलने से ठंड से कुछ राहत मिलेगी. 3 फरवरी को बक्सर और रोहतास जैसे जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में 2-4°C की बढ़ोतरी हो सकती है.

5/6

राजस्थान का मौसम

राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड बढ़ गई है. सीकर और अलवर समेत कई जिलों में तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. घने कोहरे और तेज़ हवाओं ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है. मौसम विभाग ने 31 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है, जिससे आंधी और बारिश की संभावना है.

6/6

झारखंड का मौसम

झारखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गया है. अगले 2-3 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. इलाके में कड़ाके की ठंड भी काफी हद तक खत्म हो गई है.

