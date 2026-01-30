Today Weather: सर्दी का स्ट्रॉन्ग कमबैक! दिल्ली से बिहार तक ठंड-बारिश का अलर्ट,जानें आज का मौसम

Aaj Ka Mausam: देश भर में मौसम लगातार बदल रहा है, कभी कड़ाके की ठंड तो कभी धूप ने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है. वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है, अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तर भारत के कई राज्यों ठंड है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं. तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं कि आपके इलाके का मौसम कैसा रहने वाला है.