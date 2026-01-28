  • Home>
  • Gallery»
  • Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा

Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा

Aaj Ka Mausam: जनवरी का महीना अपने आखिरी दिनों में है. ऐसे में पहाड़ों में बर्फबारी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, जबकि मैदानों में मौसम लगातार बदल रहा है. देश एक बार फिर मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सर्दियों के आखिरी दौर में बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में देश के आठ राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. चलिए जान लेते हैं आपके राज्य का कैसा हाल रहने वाला है? 


By: Heena Khan | Published: January 28, 2026 6:17:11 AM IST

Follow us on
Google News
Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery
1/6

कुछ ऐसा रहेगा आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने का भी खतरा है. कई राज्यों में सुबह और रात के समय तापमान ठंडा रहेगा. कुछ जिलों में शीतलहर भी चलेगी.

You Might Be Interested In
aaj ka mausam - Photo Gallery
2/6

आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में खराब मौसम रहेगा, जिनमे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल है. इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है.

aaj ka mausam - Photo Gallery
3/6

यहां चलेंगी ठंडी हवाएं

हाल ही में हुई बारिश के बाद, उत्तर भारत के कई जिलों में ठंड बढ़ने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के 17 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और रात में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी.

You Might Be Interested In
Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery
4/6

दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि 28 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है, और तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है.

Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery
5/6

यूपी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अनुमान है.

You Might Be Interested In
Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery
6/6

बिहार में गिरेगी बिजली

IMD ने बिहार के लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. अनुमान लगाया जा रहा है कि, बिहार के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा है.

Tags:
Aaj Ka Mausamdelhi rainrain alerttoday weather
Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery
Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery
Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery
Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा - Photo Gallery