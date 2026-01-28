Rain Alert: आसमान से आफत! आंधी-बारिश का दौर शुरू, इन राज्यों पर मंडरा रहा खतरा

Aaj Ka Mausam: जनवरी का महीना अपने आखिरी दिनों में है. ऐसे में पहाड़ों में बर्फबारी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, जबकि मैदानों में मौसम लगातार बदल रहा है. देश एक बार फिर मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सर्दियों के आखिरी दौर में बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में देश के आठ राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. चलिए जान लेते हैं आपके राज्य का कैसा हाल रहने वाला है?