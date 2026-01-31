Aaj Ka Mausam: दिल्ली से राजस्थान तक बारिश का अलर्ट, जनवरी के अंत में भी गिरेगा तापमान, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

Today Weather: देशभर में मौसम लगातार करवट ले रहा है. दिल्ली से लेकर बिहार तक शीतलहर का दौर जारी है. जनवरी के आखिरी दिन भी देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वहीं अब मौसम विभाग (IMD) ने ताजा अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस बात की चेतावनी दी है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर और मध्य भारत में मौसम अचानक खराब हो जाएगा. कई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है.