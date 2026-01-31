Aaj Ka Mausam: दिल्ली से राजस्थान तक बारिश का अलर्ट, जनवरी के अंत में भी गिरेगा तापमान, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’
Today Weather: देशभर में मौसम लगातार करवट ले रहा है. दिल्ली से लेकर बिहार तक शीतलहर का दौर जारी है. जनवरी के आखिरी दिन भी देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वहीं अब मौसम विभाग (IMD) ने ताजा अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस बात की चेतावनी दी है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर और मध्य भारत में मौसम अचानक खराब हो जाएगा. कई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है.
आज का मौसम
IMD का कहना है कि अभी एक नहीं, बल्कि कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हैं. इसका सीधा असर पश्चिमी हिमालयी इलाकों पर देखने को मिलेगा. अगले 24 से 48 घंटों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है.
दिल्ली-NCR का मौसम
अगले तीन दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलता रहेगा. आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है, और अधिकतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है. सुबह के समय हल्का से घना कोहरा छाने की उम्मीद है.
UP का हाल
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी भी ठंड का प्रकोप जारी है. 1 और 2 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.
बिहार का मौसम
बिहार में अभी राहत का समय चल रहा है. लेकिन IMD का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश या शीतलहर की कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि, सुबह और शाम को घने कोहरे से कुछ परेशानी हो सकती है.
राजस्थान का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मौसम बहुत खतरनाक हो सकता है. 31 जनवरी से 1 फरवरी तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभानवा बनी हुई है, वहीं शीतलहर का दौर भी जारी रहेगा.
इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है.
गिरेगा तापमान
IMD के मुताबिक बारिश और बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चलेंगी. जिसके कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी.
सावधान रहें देशवासी
ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. तो तूफ़ान के दौरान बाहर न जाएं. कोहरे की स्थिति में धीरे गाड़ी चलाएं. ठंड से बचने के लिए सभी ज़रूरी सावधानियां बरतें.