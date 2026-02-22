Today Weather: दिल्ली-NCR में ठंडी हवाएं या उमस का असर? मुंबई-चेन्नई समेत इन राज्यों का जानें हाल

Aaj Ka Mausam: भारत में मौसम का पैटर्न अलग-अलग देखने को मिलता है. दक्षिण भारत में बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल रहा है. वहीं उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में गर्मी ने अभी से एंट्री ले ली है. उत्तर भारत में ठंड अब बस कुछ दिनों की मेहमान है. तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है. जल्द ही मौसम सुहावने से गर्म होने वाला है. हालांकि, फिलहाल हिमालयी इलाके में ठंड और बर्फबारी देखने को मिल रही है. लोग इन इलाकों में छुट्टियां प्लान करने के लिए आ रहे हैं. जानें बाकी राज्यों के मौसम का हाल…