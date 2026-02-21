Today Weather: दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई से लेकर कर्नाटक, राजस्थान तक; यहां जानें आज कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Aaj Ka Mausam: भारत में मौसम का पैटर्न अलग-अलग है, लो-प्रेशर सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत में फरवरी जैसी अजीब बारिश और आंधी-तूफ़ान आ रहे हैं, जबकि उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में गर्मी बनी हुई है. भारत के बड़े शहरों में तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है, जो सुहावने से लेकर गर्म तक हो सकता है, जबकि हिमालयी इलाके में बहुत ठंड है, और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है. अलग-अलग इलाकों में छुट्टियां प्लान करते समय, यात्रियों को इन अंतरों के बारे में पता होना चाहिए.