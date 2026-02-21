Today Weather: दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई से लेकर कर्नाटक, राजस्थान तक; यहां जानें आज कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम
Aaj Ka Mausam: भारत में मौसम का पैटर्न अलग-अलग है, लो-प्रेशर सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत में फरवरी जैसी अजीब बारिश और आंधी-तूफ़ान आ रहे हैं, जबकि उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में गर्मी बनी हुई है. भारत के बड़े शहरों में तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है, जो सुहावने से लेकर गर्म तक हो सकता है, जबकि हिमालयी इलाके में बहुत ठंड है, और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है. अलग-अलग इलाकों में छुट्टियां प्लान करते समय, यात्रियों को इन अंतरों के बारे में पता होना चाहिए.
दिल्ली-एनसीआर का मौसम
मौसा विभाग के मुताबिक, दिल्ली में सुबह धुंध के साथ आसमान ज़्यादातर साफ़ रहने का अनुमान है. आज बारिश की उम्मीद नहीं है. मैदानी इलाकों में तापमान धीरे-धीरे गर्म हो रहा है.
चेन्नई का मौसम
चेन्नई में समुद्र तट पर होने और मौजूदा लो-प्रेशर सिस्टम की वजह से नमी ज़्यादा है. वहीं यहां आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफ़ान की संभावना बनी हुई है. कभी-कभी हवाएं तेज़ चलेंगी.
मुंबई का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में मौसम सूखा रहेगा, आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा और सुबह हल्की धुंध रहेगी. बाहर घूमने-फिरने के लिए दिन अच्छा रहेगा.
हैदराबाद का मौसम
हैदराबाद की हवा फ़िलहाल हल्की है और बदलती रहेगी. ज़्यादातर धूप और गर्म मौसम रहेगा. हल्की गर्मी का ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है.
कर्नाटक का मौसम
बैंगलोर में आसमान साफ़ रहने और दिन का तापमान 28°C के आसपास रहने की उम्मीद है. कर्नाटक के तटीय इलाकों में बेमौसम गर्मी और नमी महसूस हो सकती है. दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में आंधी-तूफ़ान आने की संभावना है.
उत्तर प्रदेश का मौसम
यूपी में आने वाले दिनों में आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा और धीरे-धीरे मौसम गर्म होने की उम्मीद है. लखनऊ जैसे शहरों में दिन सुहावना रहेगा.
राजस्थान का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर समेत पूरे राज्य में आसमान साफ़ रहेगा. इस हफ़्ते के आखिर में तापमान थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है.