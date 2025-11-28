Aaj Ka Mausam: कड़कती ठंड में भारी बारिश का अलर्ट! दिल्ली से लेकर यूपी तक IMD की चेतावनी, जानिए अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam: कड़कती ठंड में भारी बारिश का अलर्ट! दिल्ली से लेकर यूपी तक IMD की चेतावनी, जानिए अपने शहर का हाल
Today Weather Update: नवंबर के जाते जाते कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. वहीं आज, 28 नवंबर, 2025 को मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बदलते मौसम को लेकर एक ज़रूरी चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है. आइए जान लेते हैं आज आपके इलाके का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में सुबह की शुरुआत घने कोहरे और स्मॉग के साथ हुई. इतना ही नहीं, यहां का न्यूनतम तापमान गिरकर 10°C के आसपास पहुंच गया है. दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण सिहरन महसूस हो रही है.
राजस्थान का मौसम
वहीं अगर बात करें राजस्थान की तो आज राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है ऐसा इसलिए क्योंकि कई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
यूपी-बिहार का मौसम
उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में सुबह-शाम घना कोहरा छाया हुआ है. वहीँ मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
हिमाचल में बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है. जिसके कारण लगातार ठंड बढ़ती जा रही है.
IMD अलर्ट
IMD ने आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. चेन्नई के कुछ इलाकों में पानी भर सकता है.
तापमान में गिरावट
भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक ठंड लगातार बढ़ती चली जाएगी.
दिल्ली में प्रदूषण
वहीं अब भी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वहीं अब भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है.