Aaj Ka Mausam: कड़कती ठंड में भारी बारिश का अलर्ट! दिल्ली से लेकर यूपी तक IMD की चेतावनी, जानिए अपने शहर का हाल

Today Weather Update: नवंबर के जाते जाते कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. वहीं आज, 28 नवंबर, 2025 को मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बदलते मौसम को लेकर एक ज़रूरी चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है. आइए जान लेते हैं आज आपके इलाके का मौसम कैसा रहने वाला है.