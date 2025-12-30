Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बारिश का अलर्ट! नए साल के दिन बादल करेंगे तांडव, IMD ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट

Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बारिश का अलर्ट! नए साल के दिन बादल करेंगे तांडव, IMD ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट
Delhi Weather: दिल्ली–NCR में सुबह और शाम दोनों समय कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. ये ठंड सिर्फ रात की नहीं है बल्कि दिन में भी इस कड़ाके की ठंड ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. ठंडी हवाओं ने जीना मुश्किल कर दिया है. साथ ही आपको बता दें कि बाज़ार में हीटर और ब्लोअर खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं इसे लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 और 31 दिसंबर के लिए चेतावनी जारी की है.
IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
भारत मौसम विभाग ने 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 31 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं IMD के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. आर.के. जेनामणि और विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 30 और 31 दिसंबर को ठंड बहुत ज़्यादा होगी.
कई इलाकों में छाएगा कोहरा
कई इलाकों में बहुत घना कोहरा छाने की उम्मीद है. लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
कैसा रहेगा तापमान
वहीं 1 जनवरी से 4 जनवरी तक, अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.
दिल्ली में होगी बारिश
इतना ही नहीं बल्कि 1 जनवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना है, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है.
नए साल के दिन बदल जाएगा मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी की संभावना है. निचले इलाकों में भी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है.
इन राज्यों में भी बारिश
इसके अलावा, अरब सागर से नमी वाली हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक पहुंचेंगी, जिससे इन राज्यों के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.