Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बारिश का अलर्ट! नए साल के दिन बादल करेंगे तांडव, IMD ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली–NCR में सुबह और शाम दोनों समय कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. ये ठंड सिर्फ रात की नहीं है बल्कि दिन में भी इस कड़ाके की ठंड ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. ठंडी हवाओं ने जीना मुश्किल कर दिया है. साथ ही आपको बता दें कि बाज़ार में हीटर और ब्लोअर खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं इसे लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 और 31 दिसंबर के लिए चेतावनी जारी की है.