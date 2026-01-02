Today Weather: दिल्ली में दिखेगा ठंड का प्रचंड रूप! घने कोहरे के साथ छाएंगे बादल, IMD ने जारी किया पूर्वानुमान
Delhi Weather: पिछले 24 घंटों में दिल्ली–NCR में मौसम काफी साफ रहा. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 जनवरी को बारिश और ठंडे दिन की स्थिति का अनुमान लगाया था, लेकिन 1 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे के बाद धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली है, जिससे मौसम बहुत सुहावना हो गया. इतना ही नहीं, 1 जनवरी को तापमान उतना ठंडा नहीं था जितना 31 दिसंबर को था. वहीँ IMD ने बारिश का अनुमान भी लगाया था, लेकिन दिल्ली–NCR के कुछ ही हिस्सों में बहुत हल्की बारिश हुई. चलिए जान लेते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट
क्या आप भी जानना चाहते हैं कि 2 जनवरी को मौसम कैसा रहेगा? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2 जनवरी के लिए अपना पूर्वानुमान और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
आसमान में छाएंगे बादल
IMD के अनुसार, 2 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा क्योंकि सुबह से घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. ठंडी हवाएं चलेंगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे.
इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम
भारत मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है.
हवा की गति हुई कम
IMD ने अभी तक शीतलहर की स्थिति के बारे में साफ नहीं किया है, और हवा की गति भी फिर से कम हो गई है. हवाएं अब लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं.
7 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी
इसलिए, आने वाले दिनों में हवा की गति बढ़ने की उम्मीद नहीं है. दूसरे शब्दों में, हवाएं इसी गति से चलती रहेंगी, और फिलहाल, IMD ने 3 जनवरी से 7 जनवरी तक की अवधि के लिए कोई ऑरेंज या येलो अलर्ट चेतावनी जारी नहीं की है.
शीतलहर का दौर
जी हाँ! ऑरेंज अलर्ट सिर्फ 2 जनवरी के लिए जारी नहीं किया गया बल्कि ये 7 जनवरी तक जारी किया गया है. ऐसे में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान लगाया जा रहा है.