Today Weather: दिल्ली में दिखेगा ठंड का प्रचंड रूप! घने कोहरे के साथ छाएंगे बादल, IMD ने जारी किया पूर्वानुमान

Delhi Weather: पिछले 24 घंटों में दिल्ली–NCR में मौसम काफी साफ रहा. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 जनवरी को बारिश और ठंडे दिन की स्थिति का अनुमान लगाया था, लेकिन 1 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे के बाद धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली है, जिससे मौसम बहुत सुहावना हो गया. इतना ही नहीं, 1 जनवरी को तापमान उतना ठंडा नहीं था जितना 31 दिसंबर को था. वहीँ IMD ने बारिश का अनुमान भी लगाया था, लेकिन दिल्ली–NCR के कुछ ही हिस्सों में बहुत हल्की बारिश हुई. चलिए जान लेते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.