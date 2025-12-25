Delhi Weather: दिल्लीवालों को सेंटा दे गए बड़ा तोहफा! क्रिसमस के दिन जहरीली हवा से राहत, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

Aaj Ka Mausam: आज, गुरुवार, 25 दिसंबर, को पूरे देश में खुशनुमा माहौल है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज क्रिसमस है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश इसे मना रहा है. वहीं साल के आखिरी हफ्ते में दो त्योहार (क्रिसमस और नए साल का जश्न) होने से खुशी का माहौल बन जाता है. लेकिन, इस साल मौसम थोड़ा ठंडा रहने का अनुमान है. इसलिए, लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्रिसमस के दिन मौसम कैसा रहने वाला है.