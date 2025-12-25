  • Home>
Delhi Weather: दिल्लीवालों को सेंटा दे गए बड़ा तोहफा! क्रिसमस के दिन जहरीली हवा से राहत, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

Aaj Ka Mausam: आज, गुरुवार, 25 दिसंबर, को पूरे देश में खुशनुमा माहौल है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज क्रिसमस है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश इसे मना रहा है. वहीं साल के आखिरी हफ्ते में दो त्योहार (क्रिसमस और नए साल का जश्न) होने से खुशी का माहौल बन जाता है. लेकिन, इस साल मौसम थोड़ा ठंडा रहने का अनुमान है. इसलिए, लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्रिसमस के दिन मौसम कैसा रहने वाला है.


By: Heena Khan | Published: December 25, 2025 6:16:11 AM IST

1/6

दिल्ली-एनसीआर का हाल

मौसम विभाग ने 25 दिसंबर को लेकर मौसम अपडेट जारी किया गया है. IMD ने कहीं घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने तो कहीं शीत लहर का प्रकोप रहने की संभावना जताई है. दिल्‍ली-एनसीआर में भी घने कोहरे का अलर्ट है.

2/6

दिल्ली में प्रदूषण से राहत

25 दिसंबर की सुबह दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 280 रिकॉर्ड किया गया. हालांकि यह "खराब" कैटेगरी में आता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में हवा की क्वालिटी की स्थिति थोड़ी बेहतर है.

3/6

जानिए अन्य राज्यों का हाल

मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार, 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घना से बहुत घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है.

4/6

छाएगा घना कोहरा

मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार, ओडिशा और उत्तर-पूर्वी असम के कुछ हिस्सों में 29 दिसंबर तक, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 दिसंबर तक और उत्तर-पूर्वी भारत के कई इलाकों में भी 26 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

5/6

कोहरे का कहर

मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है. उम्मीद है कि यह कोहरा अलग-अलग तारीखों पर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर

6/6

शीतलहर का अलर्ट

साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 25 से 27 दिसंबर के बीच शीत लहर की स्थिति बन सकती है.

