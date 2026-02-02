Aaj Ka Mausam: मौसम का डबल अटैक! पहाड़ों में बर्फ, यूपी-राजस्थान में झमाझम बारिश की चेतावनी

Today Weather: एक बार फिर बारिश ने कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है. तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है. जहां दिल्ली में बारिश के बाद कोहरे की स्थति बनी हुई है वहीं अब भी राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है. फरवरी की शुरुआत हो गई है लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, यूपी, बिहार. इन सभी राज्यों का हाल अब भी बेहाल है. चलिए जान लेते हैं कि मौसम विभाग ने इन सभी राज्यों के लिए कैसा अनुमान जारी किया है और कहां मौसम कैसा रहने वाला है?