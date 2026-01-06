Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक, कोहरे का कहर! बारिश और बर्फबारी के भी आसार, यहां जानें अपने शहर का हाल
Today Weather Update: पूरे देश में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है. हिमालयी राज्यों में बर्फबारी से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं. मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान लगाया है. IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है.
इन इलाकों में सताएगी ठंड
मौसम विभाग के मुताबिक, 5 से 7 जनवरी के बीच पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में ठंडे दिन की स्थिति बनी रहने की संभावना है.
शीतलहर का दौर
इस बीच, 6 से 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की उम्मीद है.
यहां होगी बारिश
इस बीच, मौसम विभाग ने 8 और 9 जनवरी को तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है.
UP का मौसम
पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा. हालांकि सोमवार को राजधानी लखनऊ में धूप निकली, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ.
बिहार का मौसम
बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और घने कोहरे ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस बीच, मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक कई ज़िलों में घने कोहरे का अनुमान लगाया है.
राजस्थान का मौसम
राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और सोमवार सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य में मौसम सूखा रहेगा.