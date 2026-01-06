Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक, कोहरे का कहर! बारिश और बर्फबारी के भी आसार, यहां जानें अपने शहर का हाल

Today Weather Update: पूरे देश में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है. हिमालयी राज्यों में बर्फबारी से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं. मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान लगाया है. IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है.