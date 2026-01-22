Aaj Ka Mausam: बर्फ-बारिश का डबल अटैक! कश्मीर से दिल्ली तक मौसम का बदला मिजाज

  • Home>
Today Weather: जहां एक तरफ लोगों को शीतलहर और ठंड से थोड़ी राहत थी, वहीं फिर मौसम ने एक और बार करवट ले ली है. कश्मीर से लेकर दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार तक मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बादल, बारिश और गरज-चमक देखने को मिल रही है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है. चलिए जान लेते हैं आज का मौसम कैसा रहने वाला है. 


By: Heena Khan | Published: January 22, 2026 6:12:00 AM IST

1/6

जानें आज का मौसम

जानकारी के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई है. सुबह और शाम को घना कोहरा छाया हुआ है.

2/6

बर्फबारी फिर बढ़ाएगी ठंड

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम सबसे ज़्यादा खराब हुआ है. कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है.

3/6

दिल्ली का मौसम

22 जनवरी को दिल्ली और NCR क्षेत्र में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की उम्मीद है. IMD ने अगले दो से तीन दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया है.

4/6

यूपी-बिहार का मौसम

उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम बदल गया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

5/6

पंजाब-हरियाणा का मौसम

इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में साफ दिख रहा है. इन इलाकों में हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है. IMD (इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट) ने 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान लगाया है.

6/6

जानें दक्षिण भारत का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को प्रभावित करने वाला कोई एक्टिव मौसम सिस्टम नहीं है. ज़्यादातर इलाकों में मौसम सूखा और सुहावना बना हुआ है.

