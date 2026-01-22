Aaj Ka Mausam: बर्फ-बारिश का डबल अटैक! कश्मीर से दिल्ली तक मौसम का बदला मिजाज

Today Weather: जहां एक तरफ लोगों को शीतलहर और ठंड से थोड़ी राहत थी, वहीं फिर मौसम ने एक और बार करवट ले ली है. कश्मीर से लेकर दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार तक मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बादल, बारिश और गरज-चमक देखने को मिल रही है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है. चलिए जान लेते हैं आज का मौसम कैसा रहने वाला है.