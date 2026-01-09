Aaj Ka Mausam: दिल्ली-UP में कड़ाके की ठंड! इन राज्यों में होगी बारिश, यहां जाने अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-UP में कड़ाके की ठंड! इन राज्यों में होगी बारिश, यहां जाने अपने शहर का हाल
Today Weather Update: देश का मौसम इस समय बिल्कुल अलग-अलग तरह का है. जहां उत्तर और मध्य भारत में शीतलहर, घना कोहरा और ठंडे दिन की स्थिति बनी हुई है, वहीं बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश हो सकती है. चलिए जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहने वाला है.
इन राज्यों में छाएगा कोहरा
अगले 4-5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
दिल्ली में बारिश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में आज हल्की बारिश भी दर्ज की गई है.
यहाँ चलेगी ठंडी हवाएं
अगले 2-3 दिनों तक मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना बनी हुई है.
कहां-कहां पड़ेगी कड़ाके की ठंड
अगले 2-3 दिनों तक असम, मेघालय, तेलंगाना आदि में कोहरा और ठंड की स्थिति बनी रहेगी, जिसके बाद तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.
दक्षिण भारत
बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के कारण 9-10 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. कई इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही तट पर तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं.
जम्मू-कश्मीर का हाल
जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही. गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.