Aaj Ka Mausam: दिल्ली से बिहार तक छाएगी कोहरे की सफेद चादर, शीतलहर का चलेगा ‘राज’, जानिए अपने राज्य का हाल

Today Weather: कड़ाके की ठंड का दौर अब शुरू हो गया है. वहीं उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरा और ठंड की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है, वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा और ठंड फैलने लगी है. चलिए जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है.