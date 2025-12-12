Aaj Ka Mausam: दिल्ली से बिहार तक छाएगी कोहरे की सफेद चादर, शीतलहर का चलेगा ‘राज’, जानिए अपने राज्य का हाल
Today Weather: कड़ाके की ठंड का दौर अब शुरू हो गया है. वहीं उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरा और ठंड की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है, वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा और ठंड फैलने लगी है. चलिए जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है.
बारिश और बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. जिसके कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी.
इन इलाकों में चढ़ेगा पारा
दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है.
शीतलहर का अलर्ट
मौसम विभाग ने कोल्ड वेव की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24-48 घंटे बहुत ज़रूरी हैं. हालांकि उत्तरी मैदानी इलाकों के लिए कोल्ड वेव की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन पूरा मध्य भारत और पूर्वी भारत 14 दिसंबर तक कोल्ड वेव के असर में रहेगा.
इन राज्यों में शीतलहर का कहर
मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा अगले 24 घंटों तक शीत लहर के प्रभाव में रहेंगे. तेलंगाना और कर्नाटक भी 14 दिसंबर तक शीत लहर के प्रभाव में रहेंगे.
UP का हाल
उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानी इलाकों के छह राज्यों और पूर्वोत्तर के छह राज्यों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
कोहरे का राज
मौसम विभाग ने बताया है कि आज से 16 दिसंबर तक पूर्वोत्तर के सभी छह राज्यों के साथ-साथ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण मौसम विभाग ने सुबह-सुबह सड़कों और हाईवे पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है.