Aaj Ka Mausam: बिन मौसम बरसात बढ़ाएगी आपकी मुश्किलें! दिल्ली से UP तक छाएगा घना कोहरा, जानें अपने राज्य का हाल

Today Weather: दिल्ली से लेकर यूपी तक मौसम लगातार करवट लेता नजर आ रहा है. जहां एक तरफ शीतलहर का दौर थम नहीं रहा वहीं कई राज्यों में कोहरे ने भी लोगों का हाल-बेहाल किया हुआ है. साथ ही आपको बता दें कई राज्य ऐसे हैं जहां ठंड ने अलविदा कह दिया है, झारखंड में अब धूप ने भी दस्तक दे दी है. साथ ही कई राज्यों में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है, चलिए जान लेते हैं कि आज आपके राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है.