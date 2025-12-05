Aaj Ka Mausam: दिसंबर की ठंड छुड़ाएगी कंपकंपी! दिल्ली से लेकर यूपीवालों तक का बुरा हाल, जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Today Weather Update: पिछले 24 घंटों में भारत में सर्दी का असर और तेज हो गया है. जहां एक तरफ दिल्ली में शीतलहर की वजह से कंपकंपी छूट रही है तो वहीं बिहार में भी अच्छी खासी ठंड महसूस की जाने लगी है. कई राज्यों में तापमान में तेजी से गिरावट भी दर्ज की जा रही है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5°C से 10°C के बीच रिकॉर्ड किया गया. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट देखी गई. चलिए जान लेते है कि आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.