Aaj Ka Mausam: दिसंबर की ठंड छुड़ाएगी कंपकंपी! दिल्ली से लेकर यूपीवालों तक का बुरा हाल, जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Aaj Ka Mausam: दिसंबर की ठंड छुड़ाएगी कंपकंपी! दिल्ली से लेकर यूपीवालों तक का बुरा हाल, जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम
Today Weather Update: पिछले 24 घंटों में भारत में सर्दी का असर और तेज हो गया है. जहां एक तरफ दिल्ली में शीतलहर की वजह से कंपकंपी छूट रही है तो वहीं बिहार में भी अच्छी खासी ठंड महसूस की जाने लगी है. कई राज्यों में तापमान में तेजी से गिरावट भी दर्ज की जा रही है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5°C से 10°C के बीच रिकॉर्ड किया गया. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट देखी गई. चलिए जान लेते है कि आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.
बिहार का मौसम
IMD पटना के अनुसार, अगले दो दिनों में बिहार के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है. पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना है.
हरियाणा-पंजाब का मौसम
हरियाणा और पंजाब में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं उत्तर भारत में शीतलहर तेज़ होने के संकेत भी हैं. हिमालयी इलाकों के पास बसे हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है. पंजाब के बठिंडा में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है.
राजस्थान का मौसम
राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कई जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान तेज़ी से गिर रहा है.
UP का मौसम
उत्तर प्रदेश में ठंड का असर तेज़ होने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले हफ़्ते की शुरुआत में शीतलहर का असर और बढ़ेगा, जिससे रात का तापमान और भी गिर सकता है.
दिल्ली का मौसम
दिल्ली में आज मौसम ज़्यादातर साफ़ रहने की उम्मीद है. सुबह हल्की धुंध हो सकती है, और कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की उम्मीद है.
तापमान में गिरावट
आज दिल्ली से लेकर बिहार तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा. जिससे ठंड में और ज्यादा इजाफा होगा. IMD ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है.