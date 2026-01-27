  • Home>
  • Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में बर्फीली हवाओं का सितम, UP में बरसेंगे ओले; जानें कैसा रहेगा आपके राज्य का हाल

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में बर्फीली हवाओं का सितम, UP में बरसेंगे ओले; जानें कैसा रहेगा आपके राज्य का हाल

Today Weather: दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है. जहां एक तरफ बारिश ने ठंड बधाई वहीं धूप ने भी लोगों को अच्छी खासी राहत दी है. कहीं शीतलहर का दौर अब भी जारी है तो कहीं लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है. वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है. कहा जा रहा है कि बारिश के बाद इन राज्यों में ठंड फिर से दस्तक देगी. चलिए जान लेते हैं बिहार, यूपी से लेकर झारखंड और दिल्ली-एनसीआर का क्या हाल रहने वाला है? 


By: Heena Khan | Published: January 27, 2026 6:05:09 AM IST

1/5

बिहार का मौसम

बिहार के 25 जिलों, जिनमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल शामिल हैं, में 28 जनवरी से बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. कई अन्य जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.

2/5

राजस्थान

राजस्थान के ज़्यादातर ज़िलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है. सीकर के फतेहपुर में पारा गिरकर 0.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. मौसम विभाग ने एक नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से जयपुर समेत 18 ज़िलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है.

3/5

UP का मौसम

उत्तर प्रदेश में मौसम खराब रहेगा. अगले 24 घंटों में तेज़ हवाएं, घने बादल और हल्की बारिश होने की उम्मीद है. कुछ जिलों में ओले पड़ सकते हैं. 27 से 29 जनवरी तक कोहरा और बारिश जारी रहेगी.

4/5

दिल्ली का मौसम

दिल्ली-NCR के लिए बर्फीली हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गरज-चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है. इस दौरान हवाओं की स्पीड 60 किमी/घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है.

5/5

झारखंड का मौसम

झारखंड में सर्दी का मौसम लगभग खत्म हो गया है. आज रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और पलामू समेत कई जिलों में तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. अब लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है.

Tags:
Aaj Ka Mausamdelhi weatherDelhi wrathertoday weatherUP Weather
