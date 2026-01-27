Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में बर्फीली हवाओं का सितम, UP में बरसेंगे ओले; जानें कैसा रहेगा आपके राज्य का हाल

Today Weather: दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है. जहां एक तरफ बारिश ने ठंड बधाई वहीं धूप ने भी लोगों को अच्छी खासी राहत दी है. कहीं शीतलहर का दौर अब भी जारी है तो कहीं लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है. वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है. कहा जा रहा है कि बारिश के बाद इन राज्यों में ठंड फिर से दस्तक देगी. चलिए जान लेते हैं बिहार, यूपी से लेकर झारखंड और दिल्ली-एनसीआर का क्या हाल रहने वाला है?