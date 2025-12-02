Aaj ka Mausam : कई राज्यों में शीतलहर का कहर तो कहीं छाएगा कोहरा, जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

Today Weather Update: दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक अब ठंड ने दस्तक दे दी है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार, 2 से 6 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा. आइए जान लेते हैं आज और आने वाले दिनों में आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.