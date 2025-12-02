Aaj ka Mausam : कई राज्यों में शीतलहर का कहर तो कहीं छाएगा कोहरा, जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?
Today Weather Update: दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक अब ठंड ने दस्तक दे दी है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार, 2 से 6 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा. आइए जान लेते हैं आज और आने वाले दिनों में आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.
झारखंड का मौसम
झारखंड में मौसम बदल गया है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सोमवार से पूरे राज्य में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है. अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है. 4 दिसंबर को रांची में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री तक पहुंच सकता है.
दिल्ली का मौसम
वहीं अगर बात करें राजधानी की तो दिल्ली में अब ठंड ने एंट्री ले ली है. वहीं अब दिल्ली में भी शीतलहर का दौर शुरू हो गया है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 2 से 6 दिसंबर तक ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा.
पंजाब और हरियाणा का मौसम
पंजाब, हरियाणा, और चंडीगढ़ के कई इलाकों में 2 से 6 दिसंबर तक शीत लहर चलने की उम्मीद है. ठंडी हवाओं के कारण 2 और 3 दिसंबर को उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान कम रहेगा.
इन राज्यों में छाएगा घना कोहरा
3 और 4 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा रहने की भी उम्मीद है.
इन राज्यों में बारिश की संभावना
दितवाह तूफान के कारण अगले 24 घंटों तक तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल आदि भारतीय राज्यों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.
छाएगा कोहरा
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड की वजह से कोहरा और धुंध आम बात है. मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों में मेघालय के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है.