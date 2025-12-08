  • Home>
Aaj Ka Mausam: शीतलहर और बारिश का कहर! ठंड छुड़ा देगी कंपकंपी, जानिए- आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

Today Weather Update: उत्तर भारत में भी लगातार ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है. जम्मू और कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक, कड़ाके की ठंड ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाला. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान तीन से सात डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना है. चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है. 


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 8, 2025 4:11:42 PM IST

1/6

दिल्ली का मौसम

वहीं अगर बात करें दिल्ली की तो, दिल्ली में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन के 6.8 डिग्री से ज़्यादा था. यह अभी भी सामान्य से 1.6 डिग्री कम था. वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली का तापमान लगातार गिरता रहेगा.

2/6

बिहार का हाल

दूसरी ओर, बिहार, झारखंड में भी तापमान में लगातार गिरावट जारी ह. मौसम विभाग ने झारखंड के कम से कम आठ जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है.

3/6

यहां होगी भारी बारिश

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों के साथ-साथ बेंगलुरु के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

4/6

इन इलाकों में होगी बर्फबारी

मौसम विभाग ने कहा कि रविवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम आम तौर पर बादल वाला रहेगा, लेकिन 8 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है.

5/6

राजस्थान का मौसम

राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सीकर जिले के फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन दर्ज किए गए 2.3 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है.

6/6

यूपी का मौसम

जैसे ही दिसंबर शुरू हुआ है, उत्तर भारत सहित कई राज्यों में ठंड का असर महसूस होने लगा है. हालांकि, ठंड की लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अच्छी खबर है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि अगले तीन दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

