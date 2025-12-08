Aaj Ka Mausam: शीतलहर और बारिश का कहर! ठंड छुड़ा देगी कंपकंपी, जानिए- आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

Today Weather Update: उत्तर भारत में भी लगातार ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है. जम्मू और कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक, कड़ाके की ठंड ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाला. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान तीन से सात डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना है. चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.