Aaj ka mausam 8 May 2026: देशभर में अगले 72 घंटे में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, IMD का अलर्ट जारी

Aaj ka mausam 8 May 2026: मौसम का मिजाज देशभर में तेजी से बदल रहा है. शुक्रवार (8 मई, 2026) को भी यूपी समेत कई राज्यों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का का अलर्ट जारी है. IMD ने अगले 72 घंटे संवेदनशील बताए हैं. पूर्वोत्तर भारत में तेज तूफान का अलर्ट है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में जल्द ही गर्मी दोबारा बढ़ने की संभावना जताई गई है. दक्षिण में प्री-मॉनसून की गतिविधियों के तेज होने से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है.