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Aaj ka mausam 8 May 2026: देशभर में अगले 72 घंटे में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, IMD का अलर्ट जारी

Aaj ka mausam 8 May 2026:  मौसम का मिजाज देशभर में तेजी से बदल रहा है. शुक्रवार (8 मई, 2026) को भी यूपी समेत कई राज्यों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का का अलर्ट जारी है. IMD ने अगले 72 घंटे संवेदनशील बताए हैं. पूर्वोत्तर भारत में तेज तूफान का अलर्ट है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में जल्द ही गर्मी दोबारा बढ़ने की संभावना जताई गई है. दक्षिण में प्री-मॉनसून की गतिविधियों के तेज होने से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है. 


By: JP Yadav | Published: May 8, 2026 8:19:13 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से भीषण गर्मी लौटने वाली है। 2 से 3 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है. शुक्रवार (8 मई) दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान IMD की ओर से जताया गया है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में 8 मई के बाद शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है. इसका मतलब राज्य भर में बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शुक्रवार (8 मई, 2026) को 15 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है. किशनगंज, सुपौल, अररिया और खगड़िया समेत कई जिलों में अगले 48 घंटे के अंदर बादल छाएंगे और रुक-रुककर बारिश होगी.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुा है. 8 मई को रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और दुमका में मौसम बदल सकता है. 9 और 10 मई को कुछ इलाकों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है.अगले सप्ताह 11 और 12 मई को तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने की संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

8 मई को राजधानी देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड का मौसम बदलने वाला है. नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बारिश और तूफान का अलर्ट है. वहीं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में 8 मई को भी शिमला, मनाली, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू और चंबा में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 से 13 मई के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में वीकेंड पर तापमान में इजाफा हो सकता है. बावजूद इसके अगले दो दिनों (शनिवार और रविवार) को आंधी-बारिश की गतिविधियां घट सकती हैं। उत्तर-पूर्वी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी होने की संभावना है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत में भी प्री-मानसून की गतिविधियां तेज हैं. इसके चलते 8 मई को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी अगले कुछ दिनों तक मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और सिक्किम में भारी बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में मौसम विभाग की ओर से लोगों को बिना जरूरी काम घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

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Aaj Ka Mausam
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