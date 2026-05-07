Aaj ka mausam 7 May 2026: 15 राज्यों में बारिश के साथ गिरेंगे ओले, तूफान भी मचाएगा तबाही; जानें अपने राज्यों का हाल

Aaj ka mausam 7 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण के चलते उत्तर भारत के साथ देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और तूफान का सिलसिला जारी है. यही वजह है कि देश के अधिकतर राज्यों में लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं. 24 घंटे के दौरान यानी 7 और 8 मई को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 50 की स्पीड से आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की चेतावनी है. इसके प्रभाव से 10 मई तक मौसम सुहावना रहेगा और गर्म हवाएं थमी रहेंगी. उधर, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर गर्मी के बीच आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट है. इससे यहां भी लोगों को राहत मिलेगी.