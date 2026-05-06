Aaj ka mausam 6 May 2026: 24 घंटे कई राज्यों पर भारी, दिल्ली से तमिलनाडु तक कहां होगी बारिश, नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj ka mausam 6 May 2026: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. बुधवार (6 मई, 2026) को पश्चिम विक्षोभ के चलते दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 11 राज्यों में बारिश-आंधी होने का अलर्ट है. कई राज्यों में बुधवार को बारिश के दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी की गई है.पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहां बड़े-बड़े ओले गिरने की भी चेतावनी है. पूर्वी राज्यों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी तेज बारिश होने की संभावना है.

