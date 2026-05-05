Aaj ka mausam 5 May 2026: 18 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट! जानें अपने राज्यों का हाल

Aaj ka mausam 5 May 2026: चक्रवाती संचरण और पश्चिम विक्षोभ के चलते देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जहां एक ओर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नगालैंड, तमिलनाडु और केरल में मध्यम से लेकर भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार (5 मई, 2026) दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश का अलर्ट है. कुल मिलाकर 18 राज्यों में मंगलवार को बारिश का अलर्ट है.