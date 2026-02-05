Aaj Ka Mausam: घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर! 8 राज्यों में मौसम का कहर, IMD ने दे दी चेतावनी

Today Weather: उत्तर भारत में मौसम लगातार बदल रहा है. यहां पर ठंड बढ़ती और घटती रहती है. यहां अब सुबह की शुरुआत घने कोहरे से होती है, और शाम होते-होते ठंड में इजाफा हो जाता है. जनवरी के बाद फरवरी के महीने में भी अच्छी खासी ठंड दर्ज की जा रही है. अब भी पहाड़ों में बर्फबारी जारी है, और मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर. जिसके चलते अब मौसम विभाग ने आठ राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. हरियाणा से लेकर बिहार तक मौसम गड़बड़ाया हुआ रहता है. यहां की सड़कों पर विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है, और ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं में रुकावट देखने को मिल रही है. लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ता दिख रहा है. चलिए जान लेते आज आपके शहर का क्या हाल है और IMD ने किन राज्यों में अलर्ट जारी किया है.