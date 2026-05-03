Aaj ka mausam 3 May 2026: दिल्ली से केरल तक, कहां होगी बारिश कहां बढ़ेगी गर्मी; यहां लें हर अपडेट

Aaj ka mausam 3 May 2026: उत्तर भारत के लोगों के लिए मई महीने की शुरुआत राहत के साथ हुई है. ज्यादातर देखा गया है कि मई महीने का आगमन भीषण गर्मी के साथ शुरू होता है. मई में तेज धूप और गर्मी दोनों का कहर देखने को मिलता है. इस साल मौसम का मिजाज बलदा हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला रहेगा. आने वाली 5 मई तक उत्तर भारत के राज्यों में कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, तो कहीं बारिश और ओलावृष्टि तपती गर्मी से राहत देने वाली है. अगर आप आने वाले दिनों में घूमने-फिरने का प्लान बन रहे हैं तो देश भर के मौसम का मिजाज जान लें.