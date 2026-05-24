Aaj ka mausam 24 May 2026: लू से कई राज्यों में ‘कर्फ्यू’ जैसे हालात, IMD की चेतावनी सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक घरों से ना निकलें!
Aaj ka mausam 24 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों में आगामी 5 दिनों तक भीषण गर्मी, तेज धूप और लू का कहर जारी रहेगा. पिछले 24-36 घंटों के दौरान कई राज्यों में आंधी और हल्की बारिश से कुछ इलाकों में थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन देश के कई राज्यों में लोग भीषण लू और तपती हवाओं से परेशान हैं. तेज धूप और लू के चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी फिर से अपना रौद्र रूप दिखा सकती है.IMD के मुताबिक, रविवार (24 मई 2026) को देश की राजदानी दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक मौसम का मिजाज गर्मी ही रहने वाला है. वहीं, पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है. उधर, मौसम विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लू का असर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अधिक होता है, ऐसे में जरूरी ना हो तो इस दौरान घरों से ना निकलें. बुजुर्जों और बच्चों को लू से अधिक खतरा है.
दिल्ली-एनसीआर में क्या आज होगी बारिश
दिल्ली-एनसीआर में रविवार (24 मई, 2026) को हल्की बारिश के साथ लू का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग की ओर से रविवार को मौसम साफ रहने के अनुमान है जबकि कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट है. दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में रविवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 25 को हल्की बारिश का अलर्ट है जबकि 26 मई को भी लू की स्थिति बनी रहेगी.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में रविवार (24 मई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. IMD की ओर से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 24 से 29 मई तक लू चलने का अलर्ट है. इस बीच रविवार को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी में गर्मी के साथ तेज हवाओं और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है. इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, शामली, बुलंदशहर, सहारनपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश हो सकती है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में रविवार (24 मई, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट IMD की ओर से जारी है. 24, 28 और 29 मई को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. बिहार की राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा और राजगीर में रविवार को आंधी-बारिश की संभावना है.
झारखंड में क्या और बढ़ेगी गर्मी
झारखंड में रविवार (24 मई, 2026) बारिश के साथ लू का अलर्ट है. राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर और पाकुड़ में 24 और 25 मई को आंधी चल सकती है, जबकि 26 से 29 मई के दौरान कई जिलों में बारिश होने की संभावना है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में रविवार (24 मई, 2026) ओलावृष्टि के आसार है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में रविवार (24 मई, 2026) बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट है. राजधानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर और चंबा में तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है. इससे मौसम में हल्की ठंडक देखने को मिलेगी.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, रविवार (24 मई, 2026) राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ जाएगा. कई जिलों में लू का कहर भी देखने को मिलेगा.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में रविवार (24 मई, 2026) बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में रविवार (24 मई, 2026) भारी बारिश की चेतावनी भी दी है.वहीं, कर्नाटक के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार (24 मई, 2026) बारिश का दौर जारी रह सकता है. असम और मेघालय में 24 से 26 मई तक कई इलाकों में तेज बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है, जबकि नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 24 मई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 25 से 27 मई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब में रविवार (24 मई, 2026) को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बरकरारा है. चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली और जालंधर में 24 से 29 मई तक लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है