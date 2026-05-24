Aaj ka mausam 24 May 2026: लू से कई राज्यों में ‘कर्फ्यू’ जैसे हालात, IMD की चेतावनी सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक घरों से ना निकलें!

Aaj ka mausam 24 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों में आगामी 5 दिनों तक भीषण गर्मी, तेज धूप और लू का कहर जारी रहेगा. पिछले 24-36 घंटों के दौरान कई राज्यों में आंधी और हल्की बारिश से कुछ इलाकों में थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन देश के कई राज्यों में लोग भीषण लू और तपती हवाओं से परेशान हैं. तेज धूप और लू के चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी फिर से अपना रौद्र रूप दिखा सकती है.IMD के मुताबिक, रविवार (24 मई 2026) को देश की राजदानी दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक मौसम का मिजाज गर्मी ही रहने वाला है. वहीं, पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है. उधर, मौसम विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लू का असर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अधिक होता है, ऐसे में जरूरी ना हो तो इस दौरान घरों से ना निकलें. बुजुर्जों और बच्चों को लू से अधिक खतरा है.