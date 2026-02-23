Today Weather: इन 10 राज्यों में होगी झमाझम बारिश! दिल्ली-NCR से लेकर बिहार तक, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

Aaj Ka Mausam: उत्तर-पश्चिम भारत का मौसम एक बार फिर रंग बदलता दिखाई दे रहा है. दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है. फरवरी के आखिर में कई राज्यों में अब भी ठंड का अहसास है तो कई राज्यों में खिलती हुई धूप ने लोगों को गर्मी का अहसास दिला दिया है. साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चोटियों पर बारिश और बर्फबारी अब भी जारी है, वहीं जम्मू-कश्मीर में पारा चढ़ गया है, जिससे दिन में गर्मी पड़ना शुरू हो गई है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है, वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस हफ्ते उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया है. चलिए जान लेते हैं मौसम विभाग के ताजा अपडेट में आज आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.