Aaj ka mausam 21 May 2026: 72 घंटे में आंधी-बारिश की एंट्री, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले; जानें कहां चलेगी लू

Aaj ka mausam 21 May 2026: देश का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा तेज धूप,गर्मी औ लू की चपेट में है. लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में लू ने रफ्तार पकड़ ली है. लू का यह असर कई दिनों या कहें अगले सप्ताह तक जारी रहेगा. इस बीच मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 21 से 22 मई तक पहाड़ों पर फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) एक्टिव होगा. इसके चलते हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लेह और उत्तराखंड के पर्वतीय भागों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बर्फबारी और ओले गिरने की चेतावनी है. वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो आईएमडी ने अगले 24 घंटे के बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेज गर्मी के बीच बादलों के छाने और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली कड़कने का अलर्ट घोषित किया है. दक्षिण भारत के बात करें तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश होगी, वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है.