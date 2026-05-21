Aaj ka mausam 21 May 2026: 72 घंटे में आंधी-बारिश की एंट्री, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले; जानें कहां चलेगी लू
Aaj ka mausam 21 May 2026: देश का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा तेज धूप,गर्मी औ लू की चपेट में है. लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में लू ने रफ्तार पकड़ ली है. लू का यह असर कई दिनों या कहें अगले सप्ताह तक जारी रहेगा. इस बीच मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 21 से 22 मई तक पहाड़ों पर फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) एक्टिव होगा. इसके चलते हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लेह और उत्तराखंड के पर्वतीय भागों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बर्फबारी और ओले गिरने की चेतावनी है. वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो आईएमडी ने अगले 24 घंटे के बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेज गर्मी के बीच बादलों के छाने और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली कड़कने का अलर्ट घोषित किया है. दक्षिण भारत के बात करें तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश होगी, वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है.
दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग की ओर से देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में अगले कुछ दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है. आसमान साफ रहेगा,आंशिक रूप से बादल भी नहीं छाएंगे, धूप लोगों को परेशान करेगी.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश गुरुवार (21 मई, 2026) को भीषण लू की चपेट में है. अगले 5 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू चलने का अलर्ट जारी है. लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, बांदा और प्रयागराज में तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलेंगीं.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
मौसम विभाग ने बिहार में गुरुवार (21 मई, 2026) को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. राजधानी पटना में गर्मी के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहेंगे. गयाजी जिले में हीटवेव की स्थिति बन सकती है. मुजफ्फरपुर में उमस और तेज धूप हो सकती है. कुल मिलाकर गर्मी, बारिश और तेज धूप बिहार के लोगों के लिए मिलाजुला मौसम रहेगा.
झारखंड में क्या बढ़ेगी गर्मी
झारखंड में आंधी-बारिश का अलर्ट है. राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर में अगले 12 घंटों में मौसम बदलने वाला है. इन राज्यों में 26 मई तक गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है. इसके अलावा 23 और 24 मई को आंधी का अलर्ट भी जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में (21 मई, 2026) को बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान नैनीताल, चमोली में भी हल्की बारिश होने की भी संभावना है. मौसम विभाग ने राज्यों में 22 और 23 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं. मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 मई के बीच गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. गुरुवार (21 मई, 2026) को राजधानी शिमला, मनाली, मंडी, कुल्लू, धर्मशाला, चंबा में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलेंगीं.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
पूर्वी राजस्थान में गुरुवार (21 मई, 2026) को गर्म रातों का अलर्ट जारी किया गया है. भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयरपुर में गर्म हवाएं लोगों के लिए परेशानी बनेंगीं.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव रहेगा. इसके चलते (21 मई, 2026) को लक्ष्यद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी घाट के हिस्सों पर 70 किमी. की रफ्तार से तूफान चलने और मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार (21 मई, 2026) को सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र में गरज-चमक, तेज आंधी-तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.