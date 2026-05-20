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Aaj ka mausam 20 May 2026: 17 राज्यों में बारिश, आंधी और लू का ट्रिपल अटैक, अरब सागर में बने नए सिस्टम ने क्यों बढ़ाई वैज्ञानिकों की टेंशन

Aaj ka mausam 20 May 2026:  आगामी कुछ दिनों में अरब सागर में बनने वाला नया मौसम सिस्टम मॉनसून 2026 और मौसम पर असर डाल सकता है. अलग-अलग वजहों से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जहां उत्तर भारत के दिल्ली, यूपी और राजस्थान भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग लू से परेशान हैं. बुधवार (20 मई, 2026) को बिहार, झारखंड और बंगाल में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट है.  दक्षिण-मध्य अरब सागर में 21 मई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, इससे मॉनसून प्रभावित हो सकता है. 


By: JP Yadav | Published: May 20, 2026 8:30:37 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर जारी है. 20 मई से 22 मई के दौरान लू की चेतावनी है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में के बांदा जिले में अधिकत तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. मौसम विभाग ने 20 से 25 मई के दौरान तेज गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, नोएडा, जालौन, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर के लिए बुधवार (20 मई, 2026) के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में 25 मई तक आंधी-बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. राजधानी पटना में बारिश देखने को मिल सकती है, वहीं पूर्णिया, भागलपुर, गया में भी बारिश होने की चेतावनी है. मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

मौसम विभाग ने झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, मयूरगंज में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान आंधी चलने की भी संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में 20 मई से 23 मई के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में लू जैसे हालात भी बन सकते हैं. राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली में गर्जना के साथ बारिश हो सकती है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. राजधानी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और ऊना में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान के अधिकतर भागों में लू का प्रकोप है और भीषण गर्मी से हाल बेहाल है. 20 से 22 मई के दौरान ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो सकती हैं. कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना है.

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Aaj Ka Mausam
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