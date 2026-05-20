Aaj ka mausam 20 May 2026: 17 राज्यों में बारिश, आंधी और लू का ट्रिपल अटैक, अरब सागर में बने नए सिस्टम ने क्यों बढ़ाई वैज्ञानिकों की टेंशन

Aaj ka mausam 20 May 2026: आगामी कुछ दिनों में अरब सागर में बनने वाला नया मौसम सिस्टम मॉनसून 2026 और मौसम पर असर डाल सकता है. अलग-अलग वजहों से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जहां उत्तर भारत के दिल्ली, यूपी और राजस्थान भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग लू से परेशान हैं. बुधवार (20 मई, 2026) को बिहार, झारखंड और बंगाल में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट है. दक्षिण-मध्य अरब सागर में 21 मई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, इससे मॉनसून प्रभावित हो सकता है.